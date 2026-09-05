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Poznat je nasljednik Vladimira Petkovića na klupi Alžira

Piše HINA,
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Poznat je nasljednik Vladimira Petkovića na klupi Alžira
Foto: DANIEL MIHAILESCU
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Vodio je samo amatersku momčad Marignane-Gignac s kojom je izborio plasman u treću francusku ligu

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Bivši alžirski nogometni reprezentativac, 48-godišnji Brahim Hemdani imenovan je novim izbornikom Alžira.

Hemdani je rođen u Francuskoj gdje je i proveo većinu igračke karijere uz petogodišnji boravak u škotskom Rangersu, ali kao trener ima skromno iskustvo. Vodio je samo amatersku momčad Marignane-Gignac s kojom je izborio plasman u treću francusku ligu, dok je na nedavno završenim Mediteranskim igrama u Tarantu osvojio zlatnu medalju s mladom reprezentacijom Alžira.

19.09.07 Glasgow Rangers - VfB Stuttgart Schottland, Glasgow, 19.09.2007, Fussball, UEFA Champions League, Glasgow Range
Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert R

Na klupi Alžira Hemdani će zamijeniti Vladimira Petkovića koji je napustio tu dužnost u kolovozu iako je imao ugovor do 2028.

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