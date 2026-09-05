Poznat je nasljednik Vladimira Petkovića na klupi Alžira

Bivši alžirski nogometni reprezentativac, 48-godišnji Brahim Hemdani imenovan je novim izbornikom Alžira.

Hemdani je rođen u Francuskoj gdje je i proveo većinu igračke karijere uz petogodišnji boravak u škotskom Rangersu, ali kao trener ima skromno iskustvo. Vodio je samo amatersku momčad Marignane-Gignac s kojom je izborio plasman u treću francusku ligu, dok je na nedavno završenim Mediteranskim igrama u Tarantu osvojio zlatnu medalju s mladom reprezentacijom Alžira.

Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert R

Na klupi Alžira Hemdani će zamijeniti Vladimira Petkovića koji je napustio tu dužnost u kolovozu iako je imao ugovor do 2028.