Vodio je samo amatersku momčad Marignane-Gignac s kojom je izborio plasman u treću francusku ligu
NOVI IZBORNIK
Poznat je nasljednik Vladimira Petkovića na klupi Alžira
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Bivši alžirski nogometni reprezentativac, 48-godišnji Brahim Hemdani imenovan je novim izbornikom Alžira.
Hemdani je rođen u Francuskoj gdje je i proveo većinu igračke karijere uz petogodišnji boravak u škotskom Rangersu, ali kao trener ima skromno iskustvo. Vodio je samo amatersku momčad Marignane-Gignac s kojom je izborio plasman u treću francusku ligu, dok je na nedavno završenim Mediteranskim igrama u Tarantu osvojio zlatnu medalju s mladom reprezentacijom Alžira.
Na klupi Alžira Hemdani će zamijeniti Vladimira Petkovića koji je napustio tu dužnost u kolovozu iako je imao ugovor do 2028.
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