Poznati pobjednici treće smjene Državne završnice Plazma Sportskih igara mladih

U Rijeci se nastavila Državna završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih na kojoj sportaši iz cijele Hrvatske nastoje izboriti plasman za veliku Međunarodnu završnicu u Splitu.

U trećoj smjeni državne završnice ekipe i pojedinci zaigrali su 3x3 Sprite Cup, GEN-I Cup u odbojci, HEP turnir u rukometu, tenis te Kinder Joy turnir u stolnom tenisu.

Prvi rezultati stigli su s odbojkaških terena gdje su zlatne čak dvije ekipe iz Osijeka. Višnjice u ženskoj kategoriji 2008. godište i mlađe prvakinje su GEN-I cupa u odbojci, dok su u muškoj konkurenciji najbolji ekipa Retfala. U ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađe pobjedu je izborila ekipa Senfovi iz Zagreba.

Foto: karlo šutalo

Zlatne medalje s HEP turnira u rukometu otišle su u ruke ekipama iz Dubrovačko-neretvanske županije i to ŽRK Metković u ženskoj konkurenciji i RK Ardiaei iz Dubrovnika u muškoj konkurenciji.

Napeto je bilo i na Kinder joy turniru u stolnom tenisu, a najbolji u svojim kategorijama su Loreta Mandić, Grgur Pustijanac, Lovro Posilović i Lota Livić.

Finala teniski turnira Državne završnice igrala su se na stadionu Goran Ivanišević, ATP Umag. U više kategorija vidjeli smo prikazan odličan tenis uz pokoju suzu nakon izgubljenog susreta, a djeca su osjetila poseban ambijent najljepšeg teniskog terena u Hrvatskoj.

Foto: Karlo Sutalo

Na Međunarodnu završnicu u Split putuje dvoje prvoplasiranih iz žute skupine (2012. godište i mlađi). U kategoriji djevojčica prvo mjesto osvojila je Lena Fonai (Donji Miholjac), drugo mjesto osvojila je Una Prgomet (Trogir), u kategoriji dječaka prvo mjesto osvojio je Pavo Zoričić (Zagreb), drugi je bio Ivan Pavao Jurić (Zagreb).

Sportski tereni diljem Rijeke tako će ovo ljeto ugostiti više od 2.500 djece i mladih koji su izborili nastup na završnici najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Sportaši koji su u Rijeku stigli iz svih krajeva Hrvatske, osim natjecanja, imat će priliku družiti se, upoznati vršnjake, kupati se i provesti tri nezaboravna dana u pravom sportskom ozračju.

Foto: karlo šutalo

Natjecanja se nastavljaju danas kada u četvrtoj smjeni na terene izlaze najbolje ekipe Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, održat će se natjecanja u odbojci na pijesku, Wiener turnir u šahu, a završnicu druženja obilježit će Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi.

Nakon Državne završnice Plazma Sportske igre mladih sele u Split gdje će se od 17. do 22. kolovoza održati Međunarodna završnica, a u sklopu koje i proslava 30 godina Igara i All-star day.