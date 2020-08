Poznati ruski nogometaš suca pogodio šakom u glavu pa ga iscipelario nogom u rebra...

Roman Širokov, osvajač Premier lige, Superkupa Rusije, Kupa UEFA i Superkupa Europe, dobio je na humanitarnoj utakmici crveni karton, a onda mu se smračilo. Suca je poslao u bolnicu s teškim ozljedama

<p>Trebala je to biti humanitarna utakmica, u kojoj se skupljao novac za najpotrebnije. I bilo je tako dok Roman Shirokov, legendarni ruski reprezentativac nije krenuo prema golu, bio srušen i zatražio penal. Nažalost po suca, nije dosudio penal, već je Širokovu krenuo pokazati crveni karton.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Širokov napada suca</strong></p><p>- Ajde, pokaži mi crveni, pa ćeš vidjeti - rekao mu je Širokov.</p><p>Sudac je vjerojatno mislio da Širokov blefira, ostao ustrajan u svojoj namjeri, a onda mu se lice sastalo sa šakom Širokova. Potez za svaku sramotu. No, nakon šake, Širokov nije stao, već je suca na podu krenuo cipelariti. Šutnuo ga je nogom u rebra. Srećom, umiješali su se ostali igrači i spasili nesretnom sucu glavu.</p><p>- Ne snimaj, ne snimaj - vikali su suigrači Širokova, očito šokirani potezom njihovog najboljeg igrača. </p><p>Inače, dužni smo vam i to, sudac se zove Nikita Dančenko i nije poznat u međunarodnim okvirima. No priči tu nije kraj. Nakon što je došao sebi, sanirao teške ozljede, Dančenko je namjeravao krenuti na policiju i prijaviti Širokova. Ali, je odustao. Razlog? </p><p>- Širokov ima previše veza po cijeloj Rusiji i to ne bi dobro završilo - rekao je Dančenko. </p><p>Kao što vidite na slikama, Dančenko je prošao s posjekotinama iznad i ispod lijevog oka te napuknutim rebrom. Širokov mu se kasnije ispričao, rekao je da mu je žao što ga je udario šakom, no to mu nije pomoglo da spasi posao na televiziji MatchTV, gdje je radio kao stručni komentator. </p><p>Očito se na televiziji nisu bojali njegovih veza po Rusiji. </p>