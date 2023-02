Pranjić sprema spektakularni oproštaj u Orahovici: Doći će Rakitić, Šimunić i - Sulejmani

Pokušat će Sulejmani, Sulejmani je brži, auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, što je ovo?! Ovo je najgori start na Marakani godinama unazad. Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan. Ovo je bio start da ga povredi, vrištao je u eter srpski komentator nakon što je Josip Šimunić na sredini terena skršio Miralema Sulejmanija i dobio crveni karton.

Bilo je to u rujnu 2013. godine kada su Srbija i Hrvatska remizirale (1-1) na Marakani u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, da bi na kraju 'vatreni' plasirali se u Brazil i ispali u grupi, dok su Srbi Mundijal gledali na televiziji.



Šimunić se službeno umirovio godinu dana kasnije, a Sulejmani je aktivan i s 35 godina, ako je već neko vrijeme bez kluba. Ne znamo je li se ovaj dvojac ikada susreo nakon onog bliskog kontakta u Beogradu, ali gotovo je sigurno kako će se vidjeti 24. lipnja u Orahovici!

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Pranjić (41) u igračkoj mirovini je od 2021. godine, trenutno je trener u zagrebačkom niželigašu Trnju, ali odlučio je oprostiti se od nogometa kako to i priliči slavonskom sinu, u Orahovici, gradu gdje je započeo bogatu nogometnu karijeru, piše portal 33515. Igrao je za Heerenveen, Bayern München, Osijek, Dinamo, Sporting Lisabon, Panathinaikos...

Na utakmici će prisustvovati brojni igrači s kojima je igrao u karijeri, bilo to klupskoj ili reprezentativnoj. To su redom Ivan Bošnjak, Gordon Schildenfeld, Boris Živković, Marko Babić, najavljen je dolazak najveće zvijezde Ivana Rakitića, ali i dvojice igrača s početka teksta. Josipa Šimunića i Miralema Sulejmanija, koji je s Pranjićem igrao u nizozemskom Heerenveenu gdje su zajedno žarili i palili.. Samo se nadamo utakmici bez navedenog divljačkog starta i crvenog kartona.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Miki je moj veliki prijatelj. Sjećam se kada je kao mladac došao u Heerenveen, odmah smo kliknuli. Kakav smo tada igrali nogomet, možda nešto najbolje u našim karijerama, bio je sjajan. Te godine, ako se ne varam, Miki je zabio 15 pogodaka i potom je prodan u veliki Ajax. Nakon toga odlazi u Benficu, imao je veliku karijeru, koja još uvijek traje. Miki je jedan od momaka kojeg smatram velikim prijateljem i jako se veselim što ćemo se vidjeti u Orahovici. Nije dvojio niti sekunde, već je poziv primio s velikim oduševljenjem - rekao je Pranjić za portal 33515 dok je Sulejmani dodao:

- Ostvario sam lijepu karijeru i sretan sam što sam sve ostavio iza sebe. Tu godinu dana što sam proveo zajedno s Danijelom nikada neću zaboraviti. Primio me kao nitko do tada. Bili smo nerazdvojni i danas se često čujemo. U Heerenveenu smo obojica igrali na vrhunskoj razini. Njegove lopte uvijek su bile one s „očima“, bio je sjajan. Kada me je Pranjić pozvao, nisam oklijevao niti sekunde. Ako bude sve u redu sa zdravljem dolazim, prvo zbog malog Petra, a onda da se poklonim svom „bratu“ na sjajnoj karijeri i na taj način mu odam priznanje za sve što je učinio za mene i moju karijeru.

Foto: CLAUS CREMER

Utakmica će biti i humanitarnog karaktera. Sav prihod sa susreta koji će se igrati na stadionu Papuka ići će za liječenje desetogodišnjeg dječaka Petra Špeha.

