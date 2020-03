'Prvi gol Bayerna je meni na dušu, ali sam ispravio penalom'

Sjajan tjedan za zagrebački Dinamo. Prva momčad Nenada Bjelice srušila je na Poljudu Hajduk rezultatom 2-0, dok su prije toga dinamovce razveselili igrači Igora Jovićevića. Dinamo je još jednom oduševio nogometnu Europu, 'modri' juniori su se pobjedom 8-7 (2-2) kod Bayerna plasirali u četvrtfinale juniorske Lige prvaka.

Bila je to još jedna zrela partija Jovićevićevih ratnika, 'plavi' su srušili njemačkog velikana, momčad koja je u ovom natjecanju lagano trpala Tottenham ili Olympiacos.

Tin Hrvoj je u ruletu penala uspio zabiti posljednji koji je Dinamo poslao u četvrtfinale.

- Drago mi je da sam uspio. Prvi gol ide malo i meni na dušu jer ga je zabio moj igrač, ali onda sam to nekako ispravio tim zadnjim penalom, jako mi je drago zbog toga - kaže mladi igrač Dinama.

Igor Jovićević ima razloga biti ponosan na svoju momčad.

- Svi smo mi iz kvarta. I ja sam iz Gorice. To jednostavno moraš proći, to su školska igrališta, znate... Unijeli su ulicu na tren i kada vas tu još malo onda usmjeri trener, to je to - rekao je Igor Jovićević.

U samo dvije godine Dinamovi su juniori u ovom natjecanju pobjeđivali Bayern, Liverpool, Manchester City, Dinamo Kijev, Šahtar, Atalantu, Lokomotiv Moskvu, Astanu, Viitorul Constantu. A sada je na redu (17. ožujka) - Benfica.