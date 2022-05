Čačić: Ma bolje je da Petković nije pozvan u reprezentaciju, iza njega je relativno loša sezona...

Dinamo će u subotu proslaviti novi naslov prvaka Hrvatske. Ovaj puta, nakon potvrde na Šubićevcu, pred svojim navijačima na Maksimiru na koji stiže Hajduk.

- Ispred nas je zadnje kolo, utakmica protiv vječnog rivala, veliki derbi bez obzira što je prvenstvo riješeno. No ta će utakmica imati natjecateljski karakter, dolazi nam Hajduk koji se dignuo, odradio odličnu sezonu, koji ispred sebe ima finale Kupa. Oni će željeti ostati u dobrom raspoloženju, a mi ćemo učiniti sve da pred svojim navijačima, koji će doći u velikom broju, pobijedimo. Naša obveza je pred sjajnim dekorom proslaviti titulu na najbolji način, prvi put pobijediti Hajduk ove sezone - poručio je Ante Čačić, pa nastavio:

- Moram spomenuti jedan detalj, vidio da će suditi mladi sudac, to me veseli kao dolazak svakog mladog igrača na nogometnu scenu. Pozdravljam smjelost sudačke komisije koja se odlučila na derbi postaviti mladog i talentiranog suca. Hrvatski nogomet je na vrhunskom nivou, a sudaca predugo nemamo na velikim natjecanjima. Vjerujem da ćemo uživati u utakmici.

Dinamo je ovog tjedna lakše trenirao...

- Ovaj tjedan bili smo opušteni, poslije Šibenika smo se proveselili, ali momčad je u dobrom stanju, učinit će sve da odigramo dobru utakmicu, pa da to prođe sa zadovoljavajućem rezultatu. Želimo pobjedu. Odmor nije dobio nitko, ali će prisilni odmor dobiti Ristovski, to je posljedica prekršaja iz 44. minute u Šibeniku. Vraća nam se Mišić koji je u Šibeniku bio pod suspenzijom kartona, Theophilea i dalje neće biti u kadru.

Dinamo jasno želi novu pobjedu...

- Za nas je ovo natjecateljska utakmica, želimo biti na visokom nivou, respektiramo Hajduk. Vidite sami kakva se napravila oko nogometa, neizvjesnot se prelomila u pretposljednjem kolu, pa ćemo sutra imati veliki derbi. Ne sjećam se kada je ovdje bio zadnji put takav dekor. Ne smijem ni reći pred koliko smo gledatelja prije 10 godina slavili naslov.

Kakva je vaša budućnost?

- Nikad nisam rekao da ću ostati trener Dinama i nakon ove sezone, samo da ne idem u trenersku mirovinu. Moj ugovor završava poslije Hajduka, sve kasnije ćemo vidjeti kasnije.

Mislite li da će Hajduk odmarati igrače, poslije derbija ih čeka finale Kupa?

- Trener koji drži momčad na okupu i kontrolira proces najbolje bolje osjeća svoje igrače, a ako će trener malo više ramišljati o finalu Kupa, onda će odmarati igrače. Ali,ne vidim razloga za neki veći odmor, do finala Kupa imaju dovoljno vremena za oporavak. Ne znam kakva je situacija kod njihovih igrača, ali mislim da će u Zagreb doći s najboljom postavom. Ma bez obzira, učinit će sve da nam malo napravi nelagodu u toj utakmici. I oni imaju obvezu, imaju puno navijača u Zagrebu, imaju sjajnu sezonu.

Na popisu izbornika Zlatka Dalić našao se Josip Šutalo, ali tu nema Brune Petkovića...

- Popis izbornika Dalića? Bio sam izbornik, pa ću se sada pokušat staviti u ulogu uspješnog izbornika Dalića. I u njegov popis se ne bi previše petljao, ali držim da izbornik kad zove igrače, zna što čini, imam puno povjerenja u njegov odabir. Drago mi je što je Josip Šutalo na toj listi, pokazao je da se na njega može računati. A Petković? Sigurno ga izbornik nije otpisao, sada nije pozvan, a ako me pitate, mislim da je to za njega bolje. On ima lošu sezonu, relativno lošu sezonu. Nije imao dovoljno odmora, ovo će mu dobro doći, ima se priliku odmoriti, spreman dočekati pripreme. Radi se o klasnom igraču, on će na kraju završiti na Mundijalu, siguran sam u to.

