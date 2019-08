Video: Trebali smo ih dobiti, ali prolazimo i u paklu Groupame!

Španjolski mag Dani Olmo još je jednom, a možda i posljednji put, oduševio navijače Dinama majstorskim golom za vodstvo protiv Mađara, ali snalažljivi Siger donio je slavlje u redove 'Green Monstersa'. Imaju za čime žaliti Dinamovci koji kao da su stisnuli 'kočnicu' u nastavku, a kad su opet dodali gas, nisu mogli terensku nadmoć pretvoriti u gol.

Bjelica je rekao kako nema razloga za paniku jer su 'modri' bili puno bolji i sigurno pobjeđuju u Mađarskoj, a prve reakcije igrača POGLEDAJTE U VIDEU:

- Ne možemo biti 100% zadovoljni, ali ovo je tek prvi dio priče. Idemo ih gore pobijediti, zabiti gol i pobijediti. Znali smo da su kvalitetna momčad, na žalost nismo iskoristili svoje prigode, ali ja sam optimist. I da smo pobijedili 1-0 ne bi situacija bila puno drukčija. Ne znam kako objasniti tih 10-15 minuta početkom nastavka, ali znam da u Budimpeštu idemo puni optimizma i vjere u prolaz - rekao je Petar Stojanović.

- Šteta što nismo pobijedili, ali spremni smo za vruću atmosferu i njihov puni stadion u uzvratu. Napravili smo neke pogreške, posebno su u tom smislu bitne šanse koje smo propustili i u prvom i u drugom poluvremenu, ali siguran sam da ćemo sve ispraviti u uzvratu. Mislim da je i 1-1 sasvim OK rezultat. Samo je jedna lopta ušla u njihov gol, a večer s toliko peha nam se ne može ponoviti. Bit ćemo mentalno spremni za uzvrat, vjerujemo u prolaz - objasnio je Izet Hajrović.

- Imamo OK rezultat za dalje. Bit će to OK premda nemamo iluzije da nas čeka lak posao, opasni su, ali sigurno ih možemo proći. Da, iznenadila me lopta nakon Majerovog slobodnjaka. Njihov golman je izašao pa stao, zato sam onako iskosa, ali iz blizine glavom promašio tu šansu - izjavio je Mislav Oršić.

Realno, objektivno, ali i s puno optimizma. Bjelica i njegovi igrači s punim pravom vjeruju da za tjedan dana na Groupama Areni mogu proći Mađare. I nije to bahatost jer... Dinamo je bolji od Ferencvarosa!