Modrić o odlasku u mirovinu: Pa doktor je bio jako emotivan

Nedavno je proslavio 37. rođendan, a na reprezentativno okupljanje došao je pun energije, motivacije i s osmijehom od uha do uha. Kao da nema 152 nastupa u svetom dresu. Željan pobjeda i te reprezentativne atmosfere. To je naš kapetan Luka Modrić.

Maestro će nas predvoditi u četvrtak od 20.45 protiv Danske s kapetanskom trakom oko ruke. U prethodna dva izdanja Lige nacija nismo se proslavili, ali sada imamo priliku plasirati se na završni turnir. No, prvo moramo pobijediti Dansku u četvrtak na Maksimiru. U Kopenhagenu smo ih srušili 1-0 golom Marija Pašalića. Danci su jako neugodni, igraju u jakom ritmu, stoje visoko i stvaraju pritisak, ali Luka zna recept.

- Drugo poluvrijeme u Kopenhagenu je pokazatelj kako moramo igrati protiv Danske. Očekuje nas teška utakmica protiv teške ekipe. Kao što sam rekao, to drugo poluvrijeme kako smo odigrali treba biti putokaz ako zellimo do pobjede.

Možemo do završnice Lige nacija, kakav je osjećaj?

- Ta Liga nacija nije išla za nas u dobrom smjeru i nismo dobro krenuli. Ali opet smo se vratili u normalu i da smo odlična ekipa i da svaka utakmica je za nas važna, bez obzira koje natjecanje. Zadnje tri utakmice smo odigrali jako dobro. Bili smo kao ekipa, ono što se od nas očekuje. Želimo na final four i to bi bill lijepa stvar za hrvatski nogomet. Ulog je velik, neće biti lako jer igramo protiv dobre ekipe koja igra kući i vani jako dobro i zadnjih nekoliko godina jedna je od najboljih europskih reprezentacija. Teška utakmica, ali veselimo se. Napokon igramo u Zagrebu nakon dugo vremen, očekujemo dobar ambijent, našu dobru igru i nadam se dobrom rezultatu.

Nema ozljeda, kako dišete zajedno na treningu?

- Svi smo zdravi, nema većih problema. Lijepo je okupiti se nakon lipnja, nakon te Francuske. Atmosfera je dobra kao uvijek. Uživamo skupa, a i jako dobro smo trenirali. Znamo se i znamo što nam je raditi. Još idemo ovaj trening odraditi i pripremiti se za sutra. Sretni smo što smo opet sutra nakon dužeg vremena.

Doktor Zoran Bahtijarević se prije dva dana oprostio od reprezentacije pa slučajno otkrio:

- Trideset godina je puno, moj plan je bio otići kad se Luka i starija generacija oproste od reprezentacije, tako da se povučen i da to nitko ne skuži. Međutim, Luka je odlučio ostati do Eura, a to bi ipak bilo teško dočekati.

I naravno, zaintrigirao sve i otvorio pandorinu kutiju. Pa ostaje li Luka zaista do Eura?

- Doktor je bio jako emotivan u tome govoru pa mu neću ništa zamjeriti. Nisam donio odluku, ima bitnijih stvari, a to su ove utakmice Lige nacija i Svjetsko prvenstvo. Nakon toga ću vidjeti kako ide i shodno tome ću donijeti odluku s izbornikom, savezom i onima kojima mislim da su mi bitni ljudi i donijeti pravu odluku. Nisam još razmišljao tako daleko.

Još malo o Dancima...

- Danska je odlična ekipa. Njihova najveća snaga je momčad. Imaju sjajne igrače kao što su Eriksen i Hojbjerg, ali najveća snaga je zajedništvo i borbenost. Mi ćemo morati biti takvi ako želimo ostvariti dobar rezultat.

Što misliš o Gvardiolu, postao je najskuplji hrvatski nogometaš?

- Lijepi su to podaci. Ali najbitnije je ono što pružaš na terenu, a on to radi fenomenalno. Uklopio se kao osoba i kao igrač, već je jedan od standardnijih. Donio je veliku kvalitetu u obrani. Vidim ga super i mora nastaviti tako. Ima prostora za napredak, samo je na njemu da radi i da trenira, da bude još bolji nego što je sada. Koliku će cijenu postići, vidjet ćemo, najbitnije je da je zdrav i da igra jako dobro - završio je Modrić.

