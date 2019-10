Ivanin trener imao izljev krvi u mozak: Mislila sam da je mrtav

Naša najbolja boksačica Ivana Habazin proživljava najteže trenutke karijere o kojima u Zagrebu na press-konferenciji govori i pred hrvatskim medijima.

Pred kamere su sjeli Ivana i njen menadžer i nutricionist, Luka Kukina, koji ističe da su neke informacije i Ivanine izjave netočno prenijete, a sama Ivana će na ovoj press-konferenciji reći sve što ima o traumatičnom iskustvu.

Ivana Habazin u subotu se trebala boriti protiv Claresse Shields za titule WBO i WBC u supervelteru, no sve je otkazano nakon što je brat američke boksačice udario šakom Ivanina trenera i tako mu nanio ozbiljne ozljede. James Ali Bashir je odmah prevezen u bolnicu te su mu liječnici operirali vilicu koju mu je slomio napadač.

- Treneru Bashiru su morali izvaditi zube jer su mu se od udarca zabili u meso. Pušten je kući, ali je pozvan hitno nazad jer je ustanovljeno da ima izljev krvi u mozak. Sada je hospitaliziran, doktori brinu o njemu no ne znamo koliko je ozbiljno stanje 68-godišnjeg čovjeka. Nadamo se da ćemo se uskoro opet vidjeti za njim - rekao je Kukina.

- Žao mi je što se nismo okupili zbog dva nova pojasa nego iz ovako tužnog razloga - počela je Ivana.

- Na vaganju se dogodili to što se dogodilo. Inače, Claressina sestra još mi je u kolovozu na predstavljanju upadala u riječ. Organizatori su rekli 'Nije ona baš normalna, nemojte se brinuti'. Pa ako znaš kakav je tko, pobrini se tko može na press-konferencije!

- U 13:00 trebalo je početi službeno vaganje. Moj trener je otišao vidjeti Claressino vaganje, njena sestra je krenula sa uvredama, a onda ga je i odgurnula. Rekao joj je 'Nemoj me gurati', a ona je počela vrištati i nije bila pristojna. Nije lijepo ni što je on njoj izrekao, ali nije lijepo što je čovjek od 68 godina morao slušati.

- Amerikanci kažu da je njihov običaj 'Nikada ne taknuti ženu, ali ako te žena napadne možeš joj izgovoriti svašta'. Inače i moj i njen trener su rekli da je Claressa imala problema sa vagom!

- Trener je došao do mene kad sam se ja trebala vagati. U jednom trenu doletio je Claressin brat, zadnjih metar i pol je ubrzao i udario mog trenera šakom u predjelu uha i malog mozga. Pao je svom težinom i glavom udario u pod. Htio ga je i dalje udarati, ali je Luka skočio pa uhvatio i bacio napadača.

- Ja se derem 'Zovite hitnu!', a oni svi gledaju i čekaju. Počela sam vrištati kad sam vidjela krv. Ja mu govorim 'Bashir, ostani budan', a on je zatvorio oči i isputio dah. Mislila sam da je gotov! Onda su ga polili vodom pa je pomalo došao sebi. U nesvijesti je bio par minuta, trudili smo se držati ga budnim. U Flintu imaju samo jedna kola hitne, trebalo im je 15 minuta, a da nisu bili slobodni tko zna koliko bi trebalo da dođu.

- Osiguranje je bilo očajno. Na ulaznim vratima dva muškarca i jedna žena koji nikog nisu pregledavali. Kad je Claressin brat počeo bježati vidio ga je policajac koji čuva školu, a poznao ga je jer Claressin brat je na uvjetnoj. Uz to, Claressin otac je došao svom sinu i rekao mu 'Onaj čovjek je ružno govorio o tvojoj sestri, nokautiraj ga'!

- A mene organizatori prije ulaska s trenerom u hitnu pitaju hoću li se vagati odmah ili nakon što se vratim iz hitne?! Rekla sam im 'Jeste vi normalni, pa nema borbe'!

- U početku se više pisalo o protivnici nego meni što je očekivano jer ona je dvostruka olimpijska pobjednica. Svi su mislili da ću izgubiti, ali da se taj meč dogodio, ja vas uvjeravam, ona bi bila nokautirana jer ja sam u nikad boljoj, a ona u nikad lošijoj formi.

- Nadam se da će se meč održati po istom ugovoru. Trebalo bi biti u roku od 180 dana, ali tek treba vidjeti s promotorom. Trener će sigurno krenuti s tužbom, ja još nisam odlučila možda hoću. I promotor i organizatori su imali kikseva.

- Problemi su krenuli već sa mojom vizom. Trebala sam dobiti vizu sa tzv. 'social security' brojem. No ispalo je da viza koju mi je promotor osigurao ima tri mjeseca trajanja, a da bi mogla biti plaćena viza mora biti na najmanje godinu dana. Nemoguće je da jedan takav promotor, sa toliko ljudi kao što je 'Salita Promotion' ne zna za zakonske propise. Već su me u Kanadi zadržali i zabranili mi ulazak u SAD jer viza mi nije bila odobrena. Počela sam plakati jer to je meč mog života!

- Trebala sam platiti 580 dolara, ali nije bilo novaca za posebni 'waver' pa su mi to oprostili. Morali smo ostati u hotelu u Flintu, a ne u Detroitu. U najboljem slučaju, sat vremena vožnje. A hotel pod konstrukcijom, radovi od zore. Zamolili smo da nas premjeste pa je to nekako učinjeno.

- Bez 'social security numbera' rekla sam da neću boksati. Pomogao mi je prijatelj koji je vodio karijeru Princea Naseema Hameda, nakon 11 sati telefoniranja dnevno. Nisam se od toga mogla izolirati. Sve je riješeno tek u četvrtak u 22 sata. Treneri su sugerirali da se ne borim jer nisam mogla biti fokusirana na borbu, ali na moje inzistiranje odlučeno je da se borim.

- Nije bilo novaca za koje bi nakon svega ušla u ring premda su mi poslije ponudili takve novce da sam sad tu mogla sjediti kao milijunašica, a umjesto toga sam u bankrotu u kakvom nikad u životu nisam bila!

- Bashir mi je kao obitelj. Živio je za taj meč zajedno sa mnom. Imala sam takve pripreme i sparinge (sa svjetskim prvakinjama!) da sam sigurna da bi nokautirali Claressu Shields. Po 20 rundi sparinga sam imala neprekidno, samo su se sparing-partnerice mijenjale!

- Bila sam u formi života, a Bashir me svaki dan motivirao, stalno mi je govorio da niti jedan meč nije želio toliko pobijediti kao trener kao ovaj moj sa Shields.

- Što se tiče novog meča, oni bi to najradije napravili do kraja godine. Ali ja neću dok ne znamo što je sa Bashirom. Show Time je odbio zamjenu, žele samo mene.

- Brat Claresse Shields je u zatvoru. Nama je poslana poruka da, ako krenemo sa tužbom, neće biti novog meča. A tužba je moguća i protiv bolnice jer su ga u drugu bolnicu transportirali po cesti, a ne helikopterom. Osim toga, liječnici su na prvu govorili da je sve u redu. A promotori nisu htjeli dati brojeve osiguranja tj. snositi bolničke troškove.

- Jutro nakon napada rekao mi je 'Ivana, nije mi dobro. Ne osjećam desnu nogu'. A liječnici su rekli da se 'malo zaležao'! I pustili ga doma. Kao proći će za par dana. Otišla sam iz Amerike jer sam imala avionske karte za nedjelju. Sad mi je krivo jer nisam ostala uz njega. Ponedjeljak je cijeli dan ležao, nogu i dalje nije osjećao, a glava ga je sve jače boljela.

- Netko je u bolnici napokon shvatio o čemu se radi i hitno su ga pozvali nazad zbog krvarenja u mozgu. Četiri dana im je trebalo da shvate da ima krvarenje u mozgu!

- Što se meča tiče, ugovor je i dalje važeći, a probat ćemo napraviti da se Shields ne smije boriti ni sam kim drugim nego samo sa mnom.

- Zaradila nisam ništa, a troškovi priprema bili su abnormalno visoki. Ako ne ispoštuju barem dio troškova onda ide i moja tužba prema organizatorima. Zbog njihove pogreške nije prvi put održan meč i sada je prošlo deset mjeseci bez da sam ušla u ring. A na ovu borbu sam bila toliko fokusirana da mi je mobitel bio isključen dva mjeseca. Bogota je na preko 2.600 metara, zato sam se pripremala u Kolumbiji, zbog nadmorske visine i kisika. Sposobnosti su mi se povećale za 60%.

- Nadam se da ja neću morati u tužbu, trener siguno hoće.

- Claressa mi se javila. Porukom. Pitala je kako je trener i da mu želi brzi oporavak. Nakon što se posavjetovala, očito, sa svojim timom, poslala je poruku da joj je žao zbog svega. Nazvala je i Bashira pa to objavila na društvenim mrežama. Čini mi se da želi ona ispasti žrtva.

- Bez obzira na njen rječnik u promotivnim spotovima i 'trash-talk', ja nikada nisam ni jednu riječ ružnu rekla o njoj. Nikada nismo vidjeli nalaze o njenoj ozljedi zbog koje nije održan prvi meč. A vagu je prošla sa sat i pol zakašnjenja.

- Katastrofa je to što se dogodilo i za ženski boks, taman kad se počeo probijati. Nisu planirali ovakav incident, u to ne vjerujem.

- Inače, dan nakon mog povratka u Hrvatsku javljeno mi je da mi je viza odobrena još 27. rujna! Dakle, teško ne povjerovati da to nije smišljeno.

- Moja je taktika bila da ju ne gledam u oči tijekom promocije. Na prvoj pressici sam ju pogledala i njen je strah bio očigledan. Nije znala gdje gledati! Nisam odgovarala na njene provokacije. Pa bolje ja govorim engleski nego ona, što ću se prepucavati s nekim tko je manje inteligentan od mene!

- Ja vjerujem da ćemo nas dvije boksati, u budućnosti, ali sada je nemoguće reći kada će to točno biti. Puno toga se može dogoditi pa je, unatoč važećem ugovoru, nemoguće predvidjeti neke stvari. Ovo što se dogodilo s trenerom je, naravno, sve promijenilo. Uzet ću si dva tjedna odmora jer spavam dnevno 2-3 sata, ne znam kako stojim na nogama.

- Nadam se da mu se stanje neće pogoršati. Sve je moguće, ali on je zaista jak i vjerujem da će na kraju sve izaći na pozitivno - rekla je, za hrvatske, medije Ivana Habazin.