UŽIVO Dalić nije htio otkriti zašto se Livaja umirovio. 'Imate već priopćenje, to je dovoljno'

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu u ponedjeljak uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj.

'Vatreni' će nakon pobjeda u rujnu protiv Latvije i Armenije ponovno odmjeriti snage s Turskom (četvrtak, Osijek, 20.45 sati) i Walesom (nedjelja, Cardiff, 20.45 sati). Hrvatska je u ožujku s 2-0 pobijedila Tursku, dok je Wales jedini 'uzeo' bodove 'vatrenima' nakon što su šokirali golom za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi na Poljudu.

Dan prije okupljanja reprezentacije, svoj je dolazak otkazao napadač Hajduka, Marko Livaja.

- Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice - obrazložio je Livaja.

Zlatko Dalić će se u 11 sati obratiti javnosti povodom novog okupljanja reprezentacije, a tada će odgovoriti na važna pitanja, uključujući i što znači odlazak Livaje za reprezentaciju.

Prijenos konferencije za medije možete pratiti na 24sata.

- Čekaju nas dvije utakmice u kojima možemo napraviti korak prema Euru. Što se tiče ozljeda, zaista imamo puno problema. Ivanušec je definitivno otpao, on još nije izašao na teren. Nema smisla da žurimo s njime. Njega nema. Kramarić i Petković, danas ćemo s njima vidjeti situaciju. U problemima su, ali će slika biti jasnija nakon treninga danas. Nadam se da će biti sve u redu, kako bi jedan od njih mogao igrati barem za Wales.

- Šutalo i Juranović nisu bili u sastavu za vikend i obojica imaju manje probleme. Bit će u treningu, ali moramo vidjeti s njima. Perišiću želim brz oporavak, falit će nam jako puno. Samo želimo naći najbolja riješenja i one koji će adekvatno odgovoriti ovim utakmicama. Naš cilj ostaje isti, to je osvojiti što više bodova.



Što vam je rekao Marko Livaja?

- Kao prvo, meni je žao da je Marko donio takvu odluku. Mogao je dati još puno reprezentaciji. Hvala na svemu što je dao za reprezentaciju. Dvije godine jako lijepe suradnju. Uvijek sam govorio da poštujem i razumijem odluku svakog igrača koji je to napravio. Podržavam Marku, želim mu svu sreću u karijeri.

- To je sve što ću reći o toj situaciji. Moj je fokus na ono što slijedi, imate naša priopćenja.

- Kad dođem u hotel ću sjesti u hotel, zvat ćemo nove igrače. Musa je ostao kao napadač, vjerujem mu, igra dobro u Benfici. Imamo tu druga riješenja, iskreno, nadam se da će Petković i Kramarić biti spremni. Ali ako neće biti na sto posto, nećemo ih forsirati. Vjerujem i našim alternativama, a za Musu je ovo šansa i prigoda da se dokaže. Svatko čeka svoju šansu, njemu je sada došla. Neću puno razbijati glavu i razmišljati o tome koga nema. Tu je Musa, tu je i Pašalić. Očekujem i da će jedan od dvojca Petković/Kramarić biti spreman.

- Bit će sjajna atmosfera u Osijeku. Moramo dati sve od sebe, tamo smo dobili Tursku 2-0 u napetoj i teškoj utakmici. Došao im je novi izbornik s novim zahtjevima. Pogledat ćemo njihov popis, nismo se puno bavili s Turskom, to ćemo učiniti u ova dva dana. Turska je težak protivnik, igramo na domaćem terenu, ali mi igramo zaista dobro, dominantno, imamo lijepu atmosferu za koju se nadam da će se nastaviti u Osijeku.

Kvaliteta zraka u Osijeku...

- Nisam za to stručnjak. Odigrana je utakmica Osijeka i Rudeša, valjda će sve to proći. Iskreno, ne razumijem se baš u to, vjerujem da neće biti problema. Mi smo ionako tu još dva dana, u Osijek idemo u srijedu, dan prije utakmice.