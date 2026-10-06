Kovačić: Najbolji smo kad je najteže, svi smo uz izbornika. Jakić: Suci moraju otvoriti oči

Hrvatska i Španjolska odigrale su susret Lige nacija na Poljudu, svjetski i europski prvak slavio je preokretom 2-1 uz igrača više u posljednjih 12 minuta zbog drugog žutog kartona Ivana Perišića, koji je doveo "vatrene" u vodstvo, a dva gola za goste zabio je Mikel Merino, džoker s klupe. Prvi je pred kamere Nove TV nakon susreta stao borbeni Kristijan Jakić.

Kakvi su vam prvi dojmovi nakon susreta?

- Malo je sad vruća glava, pogotovo nakon drugog gola. Suci moraju bolje otvoriti oči. Igrač koji stoji u zaleđu zatvara lijevome vidni kut lopte i to je po pravilima ofsajd, ali mi igrači to ne možemo vidjeti u tom trenutku. S obzirom na susret na Rujevici, odigrali smo borbenu utakmicu. Ovakve dvije šanse koje smo imali, to treba zabiti. Ako to ne zabiješ, to tako biva, kasnije primiš.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odigrali ste sjajno prvo poluvrijeme, što se dogodilo u odnosu na Rujevicu, koje promjene?

- Ljudi moraju razumjeti da smo i mi samo ljudi, svi mi imamo loše dane. Utakmica na Rujevici je bio loš dan za sve nas. Kad kreneš i nakon prve tri minute dobiješ gol, teško je ostati smiren na utakmici. Popričali smo nakon toga, znamo kakvu kvalitetu imamo i kako funkcioniramo. Teško mi je sad malo govoriti, ali reagirali smo na pravi način, publika nas je podržala, a mi dali sve od sebe.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Španjolska nas je naučila nove lekcije, ali što vidite pozitivno nakon susreta?

- Prvo poluvrijeme je bilo odlično. Da smo otišli na 2-0 oni bi se morali malo više otvoriti što bi značilo za nas da bi imali još koju šansu. Logično je da oni kao prvaci svijeta imaju iznimnu kvalitetu. Ostaviti ih jedan na jedan je ravno samoubojstvu, moraš se povući prema nazad, ali opet imali smo priliku za 2-1 i propustili je. Lekcija je naučena kao i na prošloj utakmici. Danas nismo dobili nikakvu lekciju, nego smo trebali bolje reagirati u završnici.

Nakon Jakića, pred kameru je stao Mateo Kovačić.

Prvi dojmovi nakon susreta?

- Sigurno smo da smo odigrali bolje nego protiv Engleske. Zabili smo prvi gol, a trebali smo i drugi jer protiv njih moraš iskoristiti svaku šansu. Primili smo dva gola, a nismo se ni okrenuli. Teško je sad vruće glave išta pametno reći, ali morali smo pokazati reakciju nakon Engleske i to smo dobro učinili.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se dogodilo nakon Engleske da ste odigrali fenomenalno prvo poluvrijeme?

- Sjeli smo i popričali nakon susreta. Svi su bili svjesni da je to daleko ispod razine, pogotovo pristupom. Uvijek smo najjači kad se trebamo podići i kad potonemo. Danas smo pokazali karakter, falilo nam je malo igre s loptom, ali bili smo više koncentrirani na požrtvovnost i trku što se na kraju i pokazalo na terenu. Zabili smo gol, a na kraju primimo ta dva gola, čak je kod drugog bilo i zaleđe.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako je bilo proživljavati ovaj prozor Lige nacija? Pogotovo nakon dvije loše utakmice.

- Teško je bilo, kao i u životu ima dobrih i loših dana. Moraš se s time nositi. Znamo svi gdje smo griješili i pristup kao protiv Engleske se ne smije ponoviti i neće. Svi smo iskreno rekli što mislimo i to je donijelo pozitivnu reakciju. Iz lošeg smo naučili i idemo prema naprijed.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako svlačionica gleda prema Biliću nakon silnih kritika i Engleske?

- Mogu se samo složiti s Lukinim riječima. Izbornik nam je dao puno povjerenje i osjećamo se svi ugodno od prvog dana. Cijeli njegov stožer je uz nas, fenomenalno. Trebamo gledati prema naprijed, ova utakmica se dogodila i tako je to. Trebamo pokazati ovakvu igru jer to možemo.

Španjolski vezni nogometaš Mikel Merino, koji je ušao s klupe za pričuve pa zabio oba gola u pobjedi od 2-1 nad Hrvatskom istaknuo je kako mu je najvažnije pomoći suigračima bez obzira na minutažu.

- Jako sam sretan što sam još jednom mogao pomoći. Ponovno sam morao ući s klupe, s najboljim mogućim stavom. Naravno da si ljut jer ne možeš igrati više, ali ova je momčad obitelj i to se uvijek pokazuje.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Govoreći o uputama izbornika Luisa de la Fuentea, objasnio je što je od njega traženo nakon ulaska u igru u 45. minuti.

- Rekao mi je da izađem na teren i radim ono što znam. Pritisak nakon izgubljene lopte, napadanje prostora u kaznenom prostoru i pokušaj da im napravimo štetu.

Igrač Arsenala se posebno osvrnuo na svoj drugi pogodak u 89. minuti, koji je donio pobjedu Španjolskoj u četvrtom kolu Lige nacija osiguravši joj prolaz u četvrtfinale.

- Više je bilo riječ o dolasku iz drugog plana. Taktički smo se promijenili kako bih igrao na poziciji osmice, u početnoj fazi napada. Ali znam koliko je Zubimendi dobar. Napravio sam utrčavanje u prostor, a on mi je poslao sjajnu loptu. U takvim situacijama tri puta loše kontroliraš loptu, a jednom dobro. Meni se ovaj put dogodila ta dobra, kazao je.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč velikoj pobjedi i osobnom učinku, dvostruki strijelac pozvao je na oprez i nastavak rada bez euforije.

- Nadam se da ćemo i dalje ne znati gdje nam je granica. Gledamo prema gore, ali noge moraju ostati čvrsto na zemlji. S poniznošću, jer postoje utakmice poput ove u kojima se niz pobjeda lako može zakomplicirati, zaključio je.