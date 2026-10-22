Livaja: Naši navijači su dugo patili. Kad ekipa pobjeđuje, odluke trenera moraš poštivati

U Švicarskoj su Thun i Hajduk odigrali utakmicu drugog kola Konferencijske lige, "bili" su povezali drugu pobjedu u osam dana golom Dalissona de Almeide i uz promašeni penal Michelea Šege.

- Imali smo penal koji je mogao presuditi. Držali smo se kao ekipa i izdržali smo do kraja. Presretan sam što smo u dvije utakmice u Europi uspjeli uhvatiti šest bodova - rekao je Šimun Hrgović i otkrio što je presudilo.

- Pokazali smo srčanost. Teško je igrati na ovom terenu, a i ovdje je hladnije nego u Splitu. U ponedjeljak nas čeka Istra, idemo utakmicu po utakmicu - rekao je Hrgović.

Marko Livaja u završnici susreta odigrao je vrlo borbeno.

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

- Imali smo cilj ući u Europi. Naši navijači su patili 16 godina i sada nam se sve vratilo. Senzacionalno smo ispadali od nekih momčadi, ali ove sezone se sve naplaćuje. Gledali smo kako su pobijedili Dinamo kod kuće. Thun je tvrda momčad, ali zasluženo smo pobijedili. Možda su bili i konkretniji, ali dali smo 100 posto. Paše mi takav način igre, bitno da su suparnici igrali korektno, a ne pokvareno - rekao je Marko Livaja koji ove sezone manje igra nego prijašnjih.

- Tko igra nogomet želi igrati, tako i ja. Kad ekipi ide, pobjeđuje, trenerove odluke moraš poštivati - rekao je Livaja. Hajduk sada želi izboriti eliminacijsku fazu natjecanja. - Do Gibraltara imamo dosta, ali da, to je velika prilika. Kad dobiješ Ajax i Thun, očekuješ i pobjedu na Gibraltaru i da osiguraš prolaz - zaključio je Livaja.

Pred kamere je stao i Michele Šego koji u 69. minuti nije uspio realizirati kazneni udarac. - Tvrda utakmica, na mišiće. Izgurali smo do kraja i svi sretni. Penal? Ne kopka me, zašto? Idemo dalje. Ako ne pucaš, nećeš ni zabiti. Ništa, promašio sam. Svaka čast golmanu, rijetko koji bi ostao na sredini. Ekipa je ovo mogla zamisliti na početku sezone, navijači možda nisu. Tako ćemo i nastaviti - rekao je Šego.

Foto: Denis Balibouse

Ponosan na svoju ekipu bio je trener Gonzalo Garcia. - Ponosan sam što je ovo bila momčadska pobjeda. Thun ima dobre, fizički moćne igrače. Teren je brz, igrači poput Bambe i Šotičeka na takvom imaju problema. Jaki su u duelu i borbi za drugu loptu. Tjeraju te da se boriš. Da smo igrali kod kuće ovu utakmicu, bila bi potpuno drugačija. Imali smo kontrolu pa se vraćali i tako nekoliko puta. Imali smo nekoliko šansi za zaključiti utakmicu. Pokazali smo zrelu igru, sviđa mi se to - rekao je Garcia.

Foto: Denis Balibouse

Sljedeću utakmicu u Konferencijskoj ligi Hajduk igra na Gibraltaru kod Lincoln.

- Pobijedili smo i sada moramo ovako nastaviti. Moramo se nastaviti boriti. Trudimo se biti kompetitivni u svakoj utakmici i svakom scenariju. Danas ste vidjeli zašto je Thun prošle sezone bio prvak Švicarske. Iduća utakmica je najvažnija, pa onda iduća - zaključio je Garcia.