Burić: Govorio sam gluposti, a nemam pojma hoću li otići...

Trener Hajduka Damir Burić na rubu je odlaska već nekoliko kola, a upravo bi u pressici nakon pobjede nad Istrom 2-1 mogli doznati hoće li se to i dogoditi.

- Momci su zaslužili pobjedu protiv jedne dobre momčadi danas. Zadovoljan sam i čestitke idu mojim igračima i stručnom stožeru - rekao je Burić.

- To je taj jedan mali problem. Osjeća se pritisak na momčadi, ne možeš samo reći da okrećemo novu stranicu. Nakon prvog poluvremena ovakvog moraš doći u svlačionicu i reći momcima i neke dobre stvari, jer bilo je dobrih stvari. Mene naš uspjeh nije iznenadio. Ono što me iznenadilo je rezultat protiv Rijeke, jer je znam što možemo kad se držimo plana.

- Ja mislim da mi se nije svidila moja izjava, jer to nisam ja. To se probudio dišpet u meni, to je takva glupost s moje strane. Bitno je da se pokaže poštovanje. Vani se poštovanje pokazuje stalno, a to ovdje nisam osjetio i to me smetalo. Spustio sam se na razinu koja nije moja i zato se ispričavam - prokomentirao je Burić stalne kritike i svoj odgovor na njih 'kako Hajduk neće tako brzo imati ovakvog trenera'.

- Treba nam zajedništvo. Ono što smo imali u momčadi između trenera i igrača, puno toga je bilo kako triba. Na ono što smo mi mogli djelovati, to je bilo dobro. Na neke stvari ne možeš utjecati. Portale i slično... Mi živimo u svijetu u kojem živimo, samo ponekad tražiš fair-play van terena kao što ga ima i na terenu...

- Sad ćemo se vidjeti na večeri. Vidit ću svoje igrače. Mojim igračima je uvijek doviđenja - rekao je Burić na pitanje je li igračima rekao doviđenja ili zbogom...

- Tonio je u razvoju. Treba mu dat prostora, vidjeli ste danas i Blagajića, žao mi je što nije dao gol, gušt ga je gledati... Tim igračima treba polako i sistematski davati minute. Moraju i igrači biti ustrajni u svemu tome. Mislim da je svima njima ovaj način kako igraju jedini pravi i ispravan put - odgovorio je Burić na pitanje je li Teklić trebao dobiti više minuta.

- Ja pojma nemam odlazim li. Veze nemam - rekao je trener pa je otkrio što bi poručio samom sebi da je predsjednik kluba:

- Dat ću ti puno para i uzmi si prave igrače - našalio se Burić.

RANIJE

Navijači splitskog kluba nimalo nisu oduševljeni time što je još u klubu, a Burić je i sam gotovo pa najavio svoj odlazak prije par dana:

- Ja sam profesionalac, radim svoj posao najbolje što znam bez obzira na komentare i pisanja. Ja se neću mijenjati, ostajem svoj i radim svoj posao, a sve što se događa oko mene mi je samo dodatna motivacija, da pokažem momcima kako se nositi s problemima. Ako me pitate ostajem li nakon Istre, mogu samo kazati da ste pitanje postavili krivoj osobi. Predsjednik se na početku tjedna očitovao na tu temu, mene ostalo ne zanima, ni tko dolazi, ni kada...

Također, otkrio je kako je od prvog dana doživljavao destrukcije na svoj račun:

- Ako pratite moj rad od prvog dana, znate da sam od starta doživljavao destrukcije, da pravu priliku nisam ni dobio... Bez obzira na tri uvodne pobjede, odmah su prema meni bile upućene kritike, pravu priliku, podršku i dobrodošlicu nisam osjetio. Ali unatoč tome, unatoč destrukciji i bušenju vidjeli ste momčad koja se bori za vrh - kazao je trener Hajduka.