Pratljačić opet pobijedio Miluna i izborio kvalifikacije za OI! Lidija prvakinja Hrvatske s 39

Za najboljeg boksača hrvatskog prvenstva, koje se održalo u Sesvetama, proglašen je superteškaš Luka Pratljačić (Osijek), najbolji tehničar je Marko Čalić (36), koji je i najstariji boksač na prvenstvu, a za najborbeniji par Nikica Radonić (Split) i Dario Petrić (Leonardo) do 86 kg.

U prepunoj dvorani OŠ Jelkovec, do 57 kg zlato je osvojio Vide Prkačin, 19-togodišnji Čapljinac, kojem je to prva titula državnog seniorskog prvaka Hrvatske za Torcidu Split! Lanjski prvak Hrvatske U-22 ove je godine postao član Torcide i u finalu je pobijedio Brunu Brestovšeka iz Leonarda jednoglasnom odlukom u sve tri runde. Prkačin je do prvog seniorskog zlata u polufinalu svladao isto tako uvjerljivo Karla Richarda Lončara iz Gladijatora.

Pokretanje videa ... Lorena Horvat (12) iz Zamlake kraj Varaždina europska je prvakinja u boksu | Video: KanalRi

Do 60 kg najbolji je bio Matej Zebić, tek 18-togodišnji ulazni senior splitskog Pauka. U finalu je sa sigurnih 5:0 u sve tri runde svladao Marka Buleka iz splitskog Jokera, a u polufinalu napravio jedno od najvećih iznenađenja prvenstva Hrvatske pobijedivši reprezentativca Patrika Licula iz Pule.

Do 63,5 kg Filip Poturović (27) ponovo je prvak Hrvatske, što je iskusnom reprezentativcu iz Nove Gradiške već 14. trofej u svim dobnim kategorijama, a četvrti seniorski naslov. Poturović je za zlato u žestokom okršaju svladao mladog reprezentativca iz Pauka Split, srčanog Marina Jelačića s podijeljenom odlukom 4:1.

U kategoriji do 67 kg Fabijan Tomkić, lepršavi, nadareni 19-togodišnji reprezentativac u mlađim kategorijama zagrebačkog Nokauta za prvi seniorski naslov pobijedio je također vrlo talentiranog Leona Maloića (19) iz Titan Gyma jednoglasnom odlukom u sve tri runde. Tomkić je dominirao nošen svojim navijačima iz Dubrave, kao i u polufinalnom meču, pa je suvereno preuzeo tron velter kategorije.

Marko Zeljko (Memento Mori), godinama neprikosnoveni vladar velter kategorije do 67 kg, u 29. godini dignuo se u olimpijsku polusrednju kategoriju do 71 kg, koja je imala i najoštriju konkurenciju na prvenstvu. U sjajnom izdanju Zeljko je do finala svladao povratnika Filipa Kolara (Thor Bartolovec) i odličnog Splićanina Marijana Vujevića, a u finalu slavio bez borbe jer lanjski prvak, mladi Zadranin Petar Krešimir Knežević (19) nije mogao nastupiti zbog posjekotine iznad oka koju je zaradio u prvom meču i obnovio u polufinalu PPH-a protiv Rovinjanina Paulinića. Šteta, jer Zeljko je iz runde u rundu u Jelkovcu bio sve bolji i sa spremnim Kneževićem bilo bi to još jedno vrhunsko finale.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Do 75 kg Gabriel Debanić (19), mladi reprezentativac Leone Zagreb, okrunio se prvom seniorskom titulom sigurnom pobjedom protiv snažnog, sve kvalitetnijeg Ivana Vukasovića iz Torcide Split. Debanić je osigurao bodovnu prednost u sve tri runde, kao što je uvjerljivo dominirao i u četvrtfinalu i polufinalu.

Do 80 kg Gabrijel Veočić (22), olimpijac i najuspješniji hrvatski reprezentativac, suvereno je nastavio niz nepobjedivosti. Za novo zlato u već bogatoj kolekciji, u finalu je odolio svim napadima motiviranog, odlično pripremljenog Antonija Grabića (21) iz Leonarda. Veočić se nije mogao opustiti ni sekunde, Grabić je neumorno prijetio, a reprezentativac iz Broda svojim poznatim stilom, brzim kretanjem, promjenama smjera i nepredvidivim, munjevitim akcijama osigurao je jednoglasnu pobjedu i novu titulu.

Nikica Radonić (Split) sa 27 godina osvojio je u kategoriji do 86 kg prvi naslov prvaka (lani je bio viceprvak), a prije toga osvajao je svjetske i europske titule u kixkboxingu. Radonić je u bespoštednom meču pobijedio neslomljivog Zadranina Darija Petrića (Leonardo) jednoglasnom odlukom, a proglašeni su najborbenijim parom velike završnice PPH-a. Radonić je u polufinalu pobijedio i mladog U-22 prvaka Petra Leskura iz Splita, a Petrić je na putu do finala u isto tako bespoštednim mečevima svladao Torcidinog nokautera Ivana Rajčića i Riječanina Marka Ramljaka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Marko Čalić (36) lani se vratio na prvenstvo Hrvatske i apsolutno dominira teškom kategorijom do 92 kg. U finalu nije bilo dvojbi protiv snažnog Arona Vrnoge Gregorija iz splitskog Jokera, u sve tri runde Čalić je pokazao vrhunsku vještinu i tehniku (zasluženo najbolji tehničar PPH-a). Prekaljeni Puljanin vjeruje da će u još boljem izdanju biti na olimpijskim kvalifikacijama u Italiji u veljači i ostvariti olimpijski san zbog kojeg je profi-karijeru stavio u mirovanje.

A Luka Pratljačić (26) u novom dvoboju za antologiju upisao je drugi trijumf zaredom nad Markom Milunom (Leonardo), kojeg je pobijedio prekidom na Zagreb Grand Prixu u prosincu. U nesmiljenom, ratničkom okršaju dva moćna superteškaša svjetske klase, u kojem su sijevali gromovi s obje strane, Osječanin je na krilima brojnih i glasnih navijača iz osječkog Juga II, s dva krošea prisilio Miluna na dva brojanja i osigurao bodovnu prednost za jednoglasnu pobjedu. Milun je uložio maksimum za revanš, razornim naletima uveo je Pratljačića u ozbiljne probleme, pogotovo u trećoj rundi, a osječki div pronašao je protuudare i preuzeo krunu u najtežoj kategoriji. Nekoliko godina Pratljačić zbog problema s ozljedama nije mogao nastupiti na Prvenstvu Hrvatske, a trijumfom je sad potvrdio plasman na prve olimpijske kvalifikacije u Italiji u veljači.

U ženskoj konkurenciji najbolja boksačica je olimpijska kandidatkinja Sara Beram, a splitske putbullovke su osvojile čak pet zlatnih medalja. Naslov prvakinje prvi put je osvojila i Samoborka Lidija Tišlar, s 39 godina najstarija sudionica državnog prvenstva!

Sara Beram (28, BK Petar Zrinski) potvrdila je nedodirljivost i u kategoriji do 63 kg (na olimpijskim kvalifikacijama u veljači borit će se do 60 kg). U finalu je sa sigurnom jednoglasnom odlukom svladala prijateljicu i dobro poznatu suparnicu, hrabru Mariju Tepeš (30) iz Sesveta, majku troje djece, koja ne odustaje od boksa, predano trenira, a za prvenstvo Hrvatske pripremila je i mladu Anu Ljulj (19) koju je prvakinja Sara pobijedila u polufinalu.

Lidija Tišlar (Stršljen Samobor) nakon srebra i bronci okitila se pri kraju seniorske karijere (gornja granica je 40 godina) titulom prvakinje do 54 kg. U finalu je dala sve što je mogla za pobjedu nad iskusnom Varaždinkom Tajanom Koščak (27, Omega Varaždin) i na kraju pobijedila podijeljenom odlukom 4:1.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U ostalim ženskim finalima dominirale su pitbullovke s pet zlatnih medalja - a u dva finala suparnice su im bile boksačice Torcide koje odnose srebrne medalje - mlada Lee Lalić (20, Pit Bull) do 52 kg pobijedila je torcidašicu Silviju Pavičić, a u najtežoj ženskoj kategoriji +81 kg, moćna Lucija Bilobrk (Pit Bull) osvojila je naslov protiv Antonije Knezović (Torcida).

Reprezentativka Dea Bolanča (Pit Bull) do 60 kg svladala je sve bolju Dubrovčanku Dolores Mirković, a pitbullovka Antonija Zec do 70 kg beskompromisnu Luciju Ščrbec (Titan Gym) podijeljenom odlukom 4:1.

Boksačice Pit Bulla mahom dolaze iz kickboxinga u kojem osvajaju europske i svjetske titule, pa je Lucija Bilobrk peterostruka svjetska i četverostruka europska prvakinja u kickboxingu, savateu i tajlandskom boksu!

Tjedan dana prije prvenstva Hrvatske prvi put se natjecala u boksu na međunarodnoj sceni i impresivno osvojila 13. Kup nacija u Somboru pobjedama nad viceprvakinjom svijeta iz Uzbekistana i suparnicom iz Azerbajdžana.

Olimpijska kandidatkinja i prva hrvatska olimpijka (Tokio 2021.) Nikolina Ćaćić na ovogodišnjem državnom prvenstvu nije nastupila jer nije imala konkurenciju u svojoj kategoriji do 57 kg u kojoj će ponovo pokušati izboriti nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.