Pravdica: Radio sam kao trener za nogometaša Nikicu Jelavića, a u 2024. je bilo suza i plakanja

Hrvatski rekorder u skoku u dalj, Filip Pravdica (29), najavio je lov na medalje u 2025. godini. Pravdica je lani skočio čak 8,35 metara i time srušio hrvatski rekord star čak 22 godine kojeg je držao Siniša Ergotić (8,23 metara), a na OI-ju u Parizu izborio je finale u kojem je završio na devetom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Pravdica za sve: 'Operirao sam kukove, a sad skačem 8,35 metara' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Pravdicu i ostale atletičare na početku godine čekaju natjecanja u dvorani i jedinstvena sezona u kojoj će se Europsko i Svjetsko dvoransko prvenstvo održati istog mjeseca! Nizozemska će od 6. do 9. ožujka biti domaćin Europskog, a Kina od 21. do 23. ožujka domaćin Svjetskog dvoranskog prvenstva.

Pariz: Filip Pravdica u finalu Olimpijskih igara završio na 9. mjestu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/POOL

Filip još nije skočio preko osam metara u dvorani, ali uvjeren je kako će taj skok dočekati ove godine.

- Definitivno želim ići po medalju. Svejedno mi je hoće li biti na Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Želim se ostvariti u dvorani, u kojoj nemam skok preko osam metara. Očekujem ga ove godine, štoviše, očekujem čak i puno više od osam metara... - najavio je u emisiji Sportske minute na HRT-u pa otkrio voli li više nastupati u dvorani ili na otvorenom.

- Više volim skakati na otvorenom nego u dvorani, koja mi je nekako prigušena. To mi je bilo dobro kada sam bio mlađi, ali volim nastupati uz vjetar i nešto osjetiti. U dvorani ništa ne osjećam.

Pariz: Filip Pravdica u finalu Olimpijskih igara završio na 9. mjestu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/POOL

Novi termin Zagrebačkog mitinga

Novost u atletskom kalendaru je i pomaknuti termin održavanja Zagrebačkog mitinga, koji će umjesto uobičajenog rujanskog termina ove godine biti održan od 22. do 24. svibnja. Natjecanje u skoku u dalj već se godinama održava na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Sviđa mi se taj koncept. Ljudi koji ne prate atletiku jako će teško doći do stadiona na natjecanje. Zato što se istovremeno održava tri ili četiri natjecanja i to je teško za pratiti ako ne znate koncept atletskih događaja. Sad se uvode i sprint utrke po gradskim trgovima, to je marketinški pametno i zabavno. Ja to podržavam, atletika je kraljica sporta i treba ju pokazati ljudima - - komentirao je Pravdica pa ocijenio lanjsku sezonu...

Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, muški | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Odlična sezona, najbolja do sada. Sav moj rad i trud koji sam uložio bio je manifestiran u tom jednom skoku, u Kranju, bilo je suza, plakanje, zoveš jedne, rasplačeš se, pa zoveš roditelje... Prekrasna sezona - zaključio je jedan od najboljih hrvatskih atletičara.

A zanimljivo je kako je Pravdica radio u Lokomotivi kao kondicijski trener juniorima Nikice Jelavića.



- Radio sam s Nikicom Jelavićem kao glavnim trenerom, nogometašem, ta ekipa igra juniorsku Ligu prvaka. Nikica, Mate Maleš i cijeli stožer to su toliko predani, vidi se zašto su tu gdje jesu, dodaje.