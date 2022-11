Pravila za navijače u Kataru: Od ramena do koljena trebali bi biti pokriveni, čekaju oštre sankcije

Manje je od dva tjedna do početka Svjetskog nogometnog prvenstva, a agencija AFP priprema brojne navijače na ono što ih čeka u Katru glede konzumacije alkohola, seksualnosti, odijevanja ili ponašanja.

Od 1. studenoga u Katar smiju ući samo osobe s ulaznicama za utakmicu, u pratnji do tri gosta, koji moraju platiti naknadu od 500 katarskih rijala (140 eura), što je obvezno za sve osim za djecu mlađu od 12 godina.Na kraju grupne faze 2. prosinca više neće biti potrebna karta za ulazak u zemlju.

S druge strane, i dalje će biti obvezna online registracija za dobivanje Hayya kartice, koja služi kao viza. Također će postojati naknada od 500 rijala za starije od 12 godina. Za gledatelje koji ostaju duže od 24 sata obavezan je smještaj, rezerviran na službenoj platformi organizatora ili negdje drugdje.

Konzumacija alkohola je legalna za nemuslimane starije od 21 godine, ali je strogo regulirana. Zabranjeno ju je unijeti u prtljazi, čak i kupljenu duty free shopu. Stanovnici ih mogu nabaviti u posebnoj trgovini koja nije otvorena za posjetitelje. Gledatelji mogu piti u većini međunarodnih hotela, gdje malo pivo ili čaša vina koštaju oko deset eura, a koktel više od 15 eura.

Pivnice će biti otvorene oko stadiona od tri sata do 30 minuta prije početka utakmica. Ponovno će se otvoriti sat vremena nakon posljednjeg zvižduka. U glavnoj Fifinoj "fan zoni" konzumacija alkohola bit će moguća tek od 18.30 sati, a u ostalim zonama za navijače, od kojih će se u nekima plaćati ulaznica, pravila će se razlikovati.

Droga je također ilegalna, a očekujte oštre sankcije poput zatvora, novčane kazne ili protjerivanja za posjedovanje čak i malih količina. Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država također preporučuje raniju provjeru osobnih lijekova za medicinske tretmane, "posebice jakih stimulansa i lijekova protiv bolova", jer su neki od njih zabranjeni. Također se preporučuje da se ne uvozi svinjsko meso ili proizvodi koji se mogu "shvatiti kao pornografija" (videozapisi, seks igračke).

Veo nije obavezan za žene, a s druge strane, preporučuje se da se svi u javnosti oblače "skromno", pokrivši se od ramena do koljena. U službenim zgradama ovo se pravilo primjenjuje, a na mjestima koja posjećuju turisti to se ne poštuje. S obzirom na temperature (15 do 30 stupnjeva) i korištenje klima uređaja, preporučuje se imati toplu odjeću.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Seks izvan braka zabranjen je na papiru, ali zdravstvene službe neće tražiti od žena kojima je potrebno liječenje potvrdu jesu li u braku, čak i ako su trudne. Veleposlanstva preporučuju da se žrtve seksualnog zlostavljanja obrate svojim konzularnim službama prije negoli to prijave katarskim vlastima.

Unatoč zakonima koji kriminaliziraju istospolne seksualne odnose, stranica s kartom Hayya uvjerava da ne postoje "nikakva ograničenja" koja sprječavaju "nevjenčane prijatelje različitog spola ili parove (uključujući LGBTQ+) da ostanu u istoj prostoriji".

- Privatnost u Kataru se naširoko poštuje - napominje britansko veleposlanstvo. Ona ipak upozorava, kao i organizatori, da se javno iskazivanje ljubavi, bez obzira na spol ili seksualnu orijentaciju, "može smatrati uvredljivim".

- Aktivnosti poput prosvjeda, okupljanja velikih grupa, vjerskog prozelitiziranja ili zagovaranja ateizma i govora koji kritiziraju katarsku vladu ili islam mogu biti kazneno gonjeni - priopćilo je američko veleposlanstvo.

Zastave duginih boja dobrodošle

FIFA ponavlja da su zastave duginih boja dobrodošle na stadionima, ali Katar je pozvao na oprez ako se nose izvan stadiona. Zabranjeno je i fotografiranje ljudi bez njihove dozvole, kao i državnih i vojnih institucija i gradilišta, kao što je zabranjeno bacanje smeća i pljuvanje po ulici. Konzularni centar otvoren je do 25. prosinca u središnjoj četvrti West Bay, ispred metro stanice DECC.

Katar, koji "očekuje prometne gužve", preporučuje posjetiteljima da preferiraju javni prijevoz, koji je besplatan za vlasnike karte s Hayya karticom. Metro opslužuje pet od osam stadiona, te će biti otvoren od 6 ujutro do 3 ujutro svakog dana osim petka, kada neće raditi prije 9 sati. Promet autobusa bit će pojačan do stadiona, zračnih luka, određenih smještajnih objekata i glavnih navijačkih zona.

Dostupni su i taksiji i VTC-ovi. Na pojedinim prometnicama trake su rezervirane za autobuse, taksi vozila, medicinska i službena vozila. Oni koji ih neovlašteno posuđuju riskiraju kaznu od 500 rijala (140 EUR). Za ulazak u Katar nisu potrebni ni cijepljenje, ni PCR ni antigenski testovi. Također nije potrebno preuzeti Ehterazovu aplikaciju za praćenje, koju zahtijevaju samo zdravstvene ustanove.

Maska je također obavezna samo u zdravstvenim ustanovama. Na licu mjesta nije potrebno raditi test, osim u slučaju simptoma ili neposrednog kontakta sa zaraženim.Svatko tko bude pozitivan morat će na pet dana u samoizolaciju, a potom pet dana nositi masku.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Posjetiteljima su dostupne sve bolnice, medicinski centri, klinike i ljekarne, a hitna zdravstvena skrb je besplatna u javnim bolnicama za vlasnike Hayya kartice.Broj telefona za hitne slučajeve u Kataru je 999, a posebna medicinska linija za pomoć bit će dostupna na broju 16000.

