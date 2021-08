Nemate planove za nedjelju navečer? Imamo dobar prijedlog za vas. Oko 19 sati lijepo se ušuškajte u najdraži kauč, pripremite si popratni sadržaj i ne morate se dizati s njega do 23 sata. Jer pred nama je spektakl koji nam samo naš dragi HNL može donijeti. Osijek protiv Dinama, Hajduk protiv Rijeke. Praznik hrvatskog nogometa u 7. kolu HNL-a.

Dinamo i Osijek prošle sezone vodili su veliku bitku za naslov prvaka, no na kraju je titula pripala Zagrepčanima. Nakon šest kola nove sezone Osijek je drugi, 'modri' zaostaju tri boda uz utakmicu manje, a večeras od 18.55 očekuje nas prvi ovosezonski derbi.

Nakon dolaska Nenada Bjelice na klupu bijelo-plavih, ova dva kluba su prošle sezone odigrala tri susreta, svakome je pripala po jedna pobjeda, a jednom smo vidjeli remi. Ukupna statistika izražena je u korist hrvatskog prvaka. Osječani su slavili tek deset puta uz 22 remija, a čak 63 pobjede upisali su 'modri'.

Istina, u posljednje vrijeme ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi. Dinamo je prije tjedan dana na jedvite jade pobijedio Lokomotivu (1-0) pa onda ostao bez grupne faze Lige prvaka i gola u srazu sa Šerifom. S druge strane, Osijek je doživio bolan šamar prije tjedan dana u Puli gdje je Istra slavila s 2-0.

Bez obzira na to, derbi je totalno druga stvar. Nebitno je što se događalo prije, koga nema, on donosi posebnu draž i naboj među igračima. Ide se sto posto na svaku loptu. Tako nešto očekujemo i u sutrašnjem dvoboju. Naravno, uz pregršt dobrih poteza. Pa neka pobijedi bolji.

- Dinamo ne bih previše želio komentirati. To je momčad s odličnim trenerom. Liga prvaka je šlag na tortu, ali ulaskom u Europsku ligu ispunili su svoj cilj. Vidjet ćemo kako će se to reflektirati na njih i s kojim će sastavom izaći. Dinamo ima širok kadar, puno kvalitete i iskustva u igranju teških utakmica. Ako ne igra Jakić, igra Mišić. Tu je i mladi Marko Bulat koji je vrlo kvalitetan igrač, zatim Ademi za kojeg ne znam hoće li nastupiti, ali Dinamo ima visoku kvalitetu svoje momčadi. Imaju top igrače za HNL i mislim da izostanak dvojice igrača ne može pretjerano utjecati na njihovu momčad - kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Jurčević i Topčagić su konačno na raspolaganju pa će Bjelica imati slatke brige oko sastava. Damir Krznar, pak, teške muke. U četvrtak je ostao bez Lovre Majera koji je otišao u Rennes, ubrzo bi mogao i bez Kristijana Jakića koji je na korak od Eintrachta pa je pitanje tko će zamijeniti njih dvojicu. Lauritsen i Perić ne konkuriraju za utakmicu, a mogao bi u prvih 11 upasti Arijan Ademi.

Utakmica počinje u Gradskom vrtu od 18.55. Prijenos je na Areni Sport 3. A samo dva sata kasnije na istom kanalu čeka nas novi spektakl. Jadranski derbi na Poljudu između Hajduka i Rijeke.

Splićani su zahvaljujući pobjedi nad Dragovoljcem (1-0) nakon dvije godine zasjeli na prvo mjesto prvenstvene ljestvice i oko kluba opet vlada velika euforija. Mnogi navijači vjeruju kako je napokon došao taj trenutak za prekid posta od 17 godina bez naslova prvaka, a prilika i da jedna duga cesta napokon pronađe svoj smjer.

Ostanak Marka Livaje oduševio je navijače. Postao je njihov idol, vođa novog Hajduka i predvodnik dobrih rezultata 'bilih' koji su ih stavili na prvo mjesto. Navijači će svoj zadatak ispuniti jer se oko Poljuda tijekom subote nije smanjivala gužva. I staro i mlado došlo se testirati na korona virus kako bi mogli neometano kročiti na poljudsku ljepoticu i navijati za Hajduk, a očekuje se preko 20.000 ljudi.

S druge strane, umorna Rijeka dolazi u Split nakon sraza s PAOK-om. Riječani nisu uspjeli ostvariti glavni cilj, a to je plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Grci su bili bolji u uzvratnom susretu na Rujevici, ugasili riječke nade pa je Goranu Tomiću i njegovoj momčadi preostala borba u trofeje u domaćim natjecanjima.

Prošle sezone Hajduk je čak tri puta slavio protiv Rijeke, od čega dvaput na Rujevici, a jednom su bolji bili Riječani. Ukupna statistika je pak izjednačena. U 88 utakmica i jedni i drugi slavili su 32 pobjede, a vidjeli smo 24 remija.

- Odigrali smo u zadnja tri tjedna šest jako teških utakmica, a prije pauze slijedi još jedna i to derbi. Ali... To je takav ritam i na to moramo biti spremni. Igrači se dobro regeneriraju i Rijeka će biti spremna za utakmicu. Hajduk je u jako dobroj formi, imaju izrazito kvalitetan napad sa nekoliko zaista jako kvalitetnih pojedinaca. Mi zato moramo biti stvarno kompaktni i kvalitetni u fazi obrane, ne im dozvoliti da pokažu tu njihovu individualnu kvalitetu. A u fazi napada imamo mi itekako tehnički jakih i brzih i kvalitetnih napadača da im možemo istinski zaprijetiti - kazao je Goran Tomić.

Na raspolaganju nema Labrovića, a pod upitnikom su Smolčić i Murić. Što se tiče Hajduka, Jens Gustafsson neće računati na Marija Vuškovića koji čeka transfer, nema Alexandera Kačaniklića, a najveća dilema je oko pozicije golmana. Josip Posavec je branio u posljednje tri utakmice i primio samo jedan gol. U dobroj je formi, ali kapetan Lovre Kalinić se oporavio od ozljede i čeka povratak u ritam.

- Ne zanima me tko je favorit, nego tko će pobijediti. Ako nas ili Rijeku netko vidi kao favorita, to je njegova stvar, ja se tim ne zamaram. Želimo odigrati dobru utakmicu, uz pomoć naše publike koja će doći u velikom broju i pomoći nam da rastemo kao momčad, da dodamo još jednu pobjedu na naš pobjednički niz. Sretan sam što će navijači doći u velikom broju, znamo što možemo s njihovom pomoći. Mi smo zaslužili njihovu podršku, a oni su zaslužili vidjeti ovakav Hajduk, nadamo se da ćemo sutra ujediniti cijeli Split i postići željeni cilj - kazao je Gustafsson.

Jadranski derbi, 89. po redu, počinje od 21 sat. Prijenos je na Areni Sport 3.