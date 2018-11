Prdež skandal na pikadu: Skoro sam se ugušio od tog smrada!

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

Jose Mourinho je kao alibi za poraze znao optuživati i vjetrove, ali ne ovakav tip vjetrova.

Škot Gary Anderson (47) pobijedio je Nizozemca Wesleya Harmsa (34) s 10-2 u osmini finala Grand Slama u pikadu Wolverhamptonu.

Harms je nakon meča rekao da ga je iz takta izbacio - prdac!

- Osjetio sam strašan smrad, po trulim jajima, a onda je odjedanput počeo igrati bolje. Valjda se trebao provjetriti, ali mislim da bi morao posjetiti doktora, ovo nije baš normalno. Trebat će mi dva dana da se riješim tog smrada u nosu - rekao je Wesley Harms koji je optužio Andersona da je pustio 'tihomira'.

- Kunem se, nisam ja - odgovorio je Anderson, inače dvostruki svjetski pikado prvak.

- Jedanput me bolio trbuh kad sam nastupao i tada sam ga morao pustiti. Priznao sam to, priznao bih opet. Ali smrad je definitivno dolazio s mjesta gdje je sjedio moj protivnik. Svaki put kad bih prošao kraj stola, osjetio bih smrad po trulim jajima i zato sam mislio da je on - dodao je Anderson.