INSPIRATIVNA PRIČA SPLIĆANINA PLUS+

'Prebolio sam karcinom, a sad ću trčati sedam maratona u sedam dana po cijelom svijetu'

Piše Tomislav Gabelić,
'Prebolio sam karcinom, a sad ću trčati sedam maratona u sedam dana po cijelom svijetu'
Kristijan Sindik (51) zaljubio se u trčanje kada je 2008. godine na TV-u vidio izvještaj maratona u New Yorku. Od tada je istrčao 55 maratona, a polumaratone nakon stotinu više ni ne broji

Splitski maraton ove godine održava se po 26. put, a na čelu ove sjajne manifestacije već dugi niz godina stoji Splićanin Kristijan Sindik (51). Danas trkač maratonac, na početku sportske karijere košarkaš, potom malonogometaš, košarkaški sudac... Ukratko, sportski zanesenjak za kojega, kad je u pitanju trčanje na duge staze, nema zapreka.

