Predator je zahvalan: Borba sa Stipom pretvorila me je u ovo

'Hype train' pod kojim je Francis Ngannou (33) ušao u borbu protiv Stipe Miočića (37) slijedi ga i danas te 'predator' još uvijek ne može dogovoriti novi ulazak u oktogon nakon pobjede protiv Juniora dos Santosa (35), Caina Velasqueza (37) i Curtisa Blaydesa (28).

Foto: Joe Camporeale

- Nitko ne želi gubiti, ali vjerujem kako je meni u jednom trenutku trebala takva borba. Prije ili kasnije, suočio bih se s nekim poput njega. Moj je uspon bio jako, jako brz i nisam imao vremena da do kraja shvatim neke stvari. Iako sam tada bio prvi izazivač, i dalje sam imao osjećaj da ne razumijem mnogo stvari. Postojalo je puno detalja u ovom sportu o kojima nisam imao znanja - pojasnio je Ngannou iako je već tada bilo poprilično čudno kako snažan, ali 'neprovjeren' borac može biti toliki favorit protiv Stipe.

I Miočić ga je primirio, bombe u rukama 'Predatora' nisu djelovale na željeni način, a i taktika mu je bila loša. Pojas je ostao u vlasništvu Stipe. Ipak, puno je toga naučio u borbi protiv Miočića.

Foto: Facebook/Great danes "Von Unterwein"

- Ta borba protiv Stipe dozvolila mi je da shvatim puno toga. Sad sam puno iskusniji i razumijem više toga - zaključio je francusko kamerunski borac.

Nakon Stipe izgubio je od Derricka Lewisa u jednom od najnegledljivijih mečeva u povijesti UFC-a gdje su dva razorna udarača odradila tri runde šetnje po oktogonu. Ali, nakon toga je s tri brza nokauta došao do vrha teške kategorije i sad čeka svoju priliku. Tako će Francis još koji tjedan, a vjerojatno i mjesec ostati bez borbe i još nije poznato što mu se sprema. Trilogija Stipe - DC vjerojatno je na putu pa bi on mogao čekati pobjednika iz tog meča, a on nema velike zahtjeve - želi samo borbu protiv rangiranog borca. No, i na to će morati pričekati.