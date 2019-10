Ngannou razočaran što je opet bez borbe: 'Volim' UFC igru...

Junior dos Santos (35) zbog bolesti je otkazao nastup na UFC-ovoj priredbi u Moskvi 9. studenog. Tako je u glavnoj borbi večeri ostalo upražnjeno mjesto protiv domaće uzdanice Alexandera Volkova (30), a već se počelo govoriti kako bi idealna zamjena bio Francis Ngannou (33) koji tako i tako jedva čeka novu borbu, a i trenutno je uz Cormiera prvi pretendent na titulu Stipe Miočića.

No, francusko-kamerunski borac morat će još malo pričekati jer je nešto manje od tjedan dana od zadnje borbe, kontroverzni Greg Hardy (31) ugovorio novi meč. Nakon što je je prvi u povijesti UFC-a koristio inhalator između rundi pa je njegova jednoglasna sudačka pobjeda protiv Sosolija (29) proglašena 'no contestom' dobio je veliku priliku. Ta amaterska pogreška samo mu je donijela novu borbu protiv puno zvučnijeg protivnika, dok je Ngannou opet ostao razočaran.

I love the UFC game, it's so funny. #UFCMoscow — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 22. listopada 2019.

- Volim UFC igru, tako je zabavna - napisao je Ngannou uz oznaku UFC Moskva.

Tako će Francis još koji tjedan, a vjerojatno i mjesec ostati bez borbe i još nije poznato što mu se sprema. Trilogija Stipe - DC vjerojatno je na putu pa bi on mogao čekati pobjednika iz tog meča, a on nema velike zahtjeve - želi samo borbu protiv rangiranog borca. No, i na to će morati pričekati.