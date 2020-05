'Predator' uništio Rozenstruika za 20 sekundi, čeka Miočića!

Može li itko zaustaviti 'Predatora' Francisa Ngannoua (33)? Prije dvije godine izgubio je dvije borbe zaredom, od Stipe Miočića za naslov pa onda i od Derricka Lewisa. Ti porazi poslužili su mu samo kao pouka. I to kakva.

Od tada su prošle dvije godine, a kamerunski bombarder izgleda nezaustavljivo. Pobijedio je u četiri meča zaredom, ali nevjerojatno je to da je sve mečeve riješio nokautom u prvoj rundi! Blaydesa je riješio za 45 sekundi, Velasqueza za 26 sekundi. Najbolji otpor pružio mu je legendarni Junior dos Santos koji je u ringu izdržao minutu i 11 sekundi, a sada je nakon 20 sekundi u zemlju snova poslao i Jairzinha Rozenstruika (32)! Pa čovjek je u četiri meča u ringu proveo samo dvije minute i 42 sekunde! Posljednji nokaut protiv surinamskog borca pogledajte ovdje.

Kraj glave Jairzinha sijevnuo je desni kroše, a lijevi je odsjeo direktno na bradu i bacio ga na ogradu gdje je Francis samo dovršio posao, a sudac Miragliotta zaustavio meč. Prema svim najavama, Ngannou sad čeka boljeg iz ogleda Miočić - Cormier u borbi za titulu te je on prvi sljedeći izazivač za napad na pojas teškaškog prvaka.

Surinamski borac je prije nekoliko mjeseci prozvao Ngannoua i zaželio borbu protiv njega rekavši da će ga nokautirati, a Kamerunac je šutio sve do danas.

- Kad sam čuo da me pozvao, znao sam da ne zna što radi. Ima puno potencijala, ali mislim da mora napraviti korak unatrag, a zatim se puno bolje pripremiti za nekoga kao što sam ja. Moj trener i ja smo 15 tjedana radili na kombinacijama za ovu borbu i imao sam posloženo sve što trebam napraviti u ovoj borbi. Ova pobjeda je timski rad.

Ngannou je u ovome trenutku, bez premca, jedan od najdominantnijih teškaša današnjice. Iskoristio je poraze od Miočića i Lewisa kao pouke za budućnost. Oduvijek je u mečeve ulazio sa 100 posto snage, ali uvijek bi se brzo ispuhao. To ga je i koštalo protiv hrvatskog borca. Radio je na sebi, ispravljao nedostatke i popravio završnicu u kojoj je postao nenadmašiv. Ima četiri pobjede u nizu i naravno da očekuje borbu za titulu, ali UFC ga je razočarao.

- Frustrira me situacija u ovoj diviziji. Očekivao sam da ću se boriti za titulu, no to se nije dogodilo. Tražili smo da ova borba bude za privremenu titulu, no to nisu htjeli napraviti. Da budem iskren, ne znam gdje je divizija u ovom trenutku. Na meni je ići borbu po borbu do kraja mog ugovora - poručio je Kamerunac.

Ngannou bi u roku odmah dobio borbu protiv prvaka Miočića, ali čeka se njegov treći meč protiv Daniela Cormiera koji također traži svoju novu priliku. Kako god taj meč završio, gotovo je sigurno da će se Ngannou boriti protiv pobjednika. Jer sve drugi bi bila nepravda...