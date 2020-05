Predivna Raquel s loptom zna baš sve: Dajte joj Zlatnu loptu

Ako još niste čuli za Raquel Benetti (29), sada ćete. Uostalom, da je to maleni kiks, svjedoči otprilike 1.200.000 ljudi koji na Instagramu prate ovu prekrasnu Brazilku.

Zašto? Zato što, osim izgleda, Raquel s nogometnom loptom, ukratko, može - sve! Hoćete nogom, glavom, u štiklama, bosonoga, zaista impresionira njezino tehniciranje i umijeće baratanja loptom koju muškarci najviše vole.

Stoga nije ni čudo da ju zovu kraljicom freestylea, a kada pogledate jedan njezin video, vidjet ćete da nije neopravdano. Najbolji primjer možda jest bio onaj u štiklama u uskom hodniku.

- Cristiano Ronaldo i Lionel Messi imaju 24 sata da odgovore na ovo - bio je jedan od najboljih komentara.

I don't know about Ronaldo's juggling skills but I am sure Messi can do this but NO MAN on earth can do it in heels. Somebody give her a Balloon D'Or