KIPTI OD BIJESA

Predsjednik Barcelone prozvao suce: Suđenje je bilo sramotno!

Piše Petar Božičević,
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Prije svega želim čestitati Atlético Madridu, ali to ne znači da jučerašnje suđenje, kako na terenu tako i u VAR sobi, nije bilo sramotno. Ono što su nam učinili je nedopustivo, kaže predsjednik Barcelone

Barcelona je ispala od Atletico Madrida u četvrtfinalu Lige prvaka, a Katalonci su krivnju za novi europski neuspjeh pronašli u sucu Clementu Turpinu. Kritizirao ga je i predsjednik katalonskog kluba Joan Laporta

- Prije svega želim čestitati Atlético Madridu, ali to ne znači da jučerašnje suđenje, kako na terenu tako i u VAR sobi, nije bilo sramotno. Ono što su nam učinili je nedopustivo. Već u prvoj utakmici nisu nam sudili čisti jedanaesterac i isključili su nam igrača za start koji je bio za žuti karton, jer Giuliano nije imao kontrolu lopte. Taj crveni karton nas je teško oštetio - rekao je Laporta pa opisao za koje situacije smatra da je Barcelona oštećena. 

- Bio je ovo dvoboj u kojem su nas sudačke odluke teško oštetile. U uzvratu Eric García nije bio zadnji igrač, stizao ga je Koundé. Sudac je prvo pokazao žuti karton, a onda ga je VAR natjerao da promijeni odluku. 

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
Iako je gol Ferrana Torresa poništen zbog zaleđa nakon VAR intervencije, predsjednik Barcelone smatra da je u toj situaciji oštećen njegov klub. 

- Ferranov gol je bio regularan, jedanaesterac nad Olmom bio je očit, a start na Fermína je nedopustiv jer su mu rasjekli cijelu gornju usnu, i onda Gavi dobije karton... Dečku su šivali usnu, a za to nije dosuđen ni prekršaj. To je neprihvatljivo - rekao je. 

Podsjetimo, "blaugrana" se službeno žalila Uefi nakon prve utakmice s Atleticom (0-2), a Laporta je najavio da će to ponovno učiniti. 

- Barcelona traži objašnjenje zašto ta žalba nije uvažena, a potpredsjednik Yuste rekao mi je da ćemo se ponovno žaliti jer je ovo što se jučer dogodilo nedopustivo. Donesen je niz odluka na štetu interesa kluba i želimo da se jasno utvrdi što se dogodilo - zaključio je. 

Barceloni do kraja sezone ostaje obraniti naslov u La Ligi, gdje bježi devet bodova drugoplasiranom Real Madridu. 

