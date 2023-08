Predsjednik Dinama: AEK je tražio da nas izbace iz Europe. To nikada ne smijemo zaboraviti

U nezapamćenim okolnostima Dinamo iščekuje utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a. Prvi susret trebao se igrati prije tjedan dana u Ateni, ali prethodila mu je masovna tučnjava navijača u kojoj je nastradao navijač AEK-a Michalis Katsouris.

Grčki klub od tada je zaoštrio komunikaciju prema hrvatskom prvaku. Odbili su bilo kakvu suradnju i tražili od Uefe da Dinamo izbaci iz Europe, iako 'modri' nisu imali nikakve veze s tragedijom.

Foto: MARKOS HUZOURIS / EUROKINISSI

Igrači AEK-a došli su u Zagreb pod jakom policijskom pratnjom koja će ih pratiti sve dok se ne vrate u Atenu. Posljednje događaje uoči utakmice je za HRT prokomentirao predsjednik Dinama Mirko Barišić. Prvo se osvrnuo na tragičnu smrt navijača koja je potresla sve.

- To je sigurno i društveno zlo, ne samo sportsko. Bila je zabrana dolaska navijača u Atenu i Zagrebu. Mladići su se drznuli i otišli tamo, a sve je na kraju završilo time da je jedan smrtno nastradao. Dinamo je to osudio i osuđuje i danas, stavili smo se na raspolaganje AEK-u i grčkoj policiji. Dinamo ne može određivati može li netko u Grčku ili ne. Dinamo je tu nemoćan.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Je li klub imao informacije o dolasku navijača u Atenu?

- Mi smo dobro upoznati s tzv. subkulturom navijača, njihovim mentalitetom i imali smo određenu sumnju. To smo prenijeli na policiju. Naša policija je obavijestila grčke kolege, ali i policije zemalja na putu za Grčku. Crna Gora je pozitivno reagirala, oni su obavijestili Grke da dolaze prema granici. Dinamo je učinio sve sa svoje strane. Grčka policija nije dovoljno ozbiljno shvatila o čemu se ovdje radi.

Dinamo je nakon tragedije radio na smirivanju situacije, kao i HNS koji je kontaktirao Grčki nogometni savez, ali AEK i tamošnji savez oglušili su se na bilo kakav oblik suradnje. Štoviše, AEK je pritiskao Uefu da izbaci Dinamo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- Oni su napustili sastanak, bez ikakve volje. Koncentrirali su se da se Dinamo izbaci. Naši prijatelji ili sportski partneri nisu nastupali korektno, to nikad ne smijemo zaboraviti. Pozvali smo ih na zajedničko druženje s delegatom UEFA-e, ali oni su to odbili. To je još jedan loš znak, ali mi ćemo biti uporni te pokušati ostvariti dijalog. Nadam se da ćemo doći do objektivne istine - rekao je Barišić pa pozvao navijače na fer i korektno navijanje.

- Želim da navijači svojim ponašanjem pokažu da su priče i objede dijela medija u Grčkoj, jednostavno "fantasmagoria" u redu bajki i basni.