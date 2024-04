Predsjednik Dugopolja: 'Bez obzira na odnos s Jakobušićem, Hajduk je uvijek dobrodošao'

Hajduku zbog nereda nakon Kup ogleda s Dinamom prijeti drastična kazna. U tekućoj sezoni već su kažnjeni s ukupno 317.850 eura, od čega 272.850 eura otpada na kazne za prvenstvene i Kup utakmice, 3.000 eura za ogled s Dinamom u Superkupu te još 42.000 za utakmice u okviru UEFA natjecanja. Sada im prijeti kazna zatvaranja jedne tribine ili cijelog stadiona na jednoj ili više utakmica, ali i kazna odigravanja utakmica van Splita.

Dan nakon derbija povjerenstvo za natjecanje SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa po hitnom je postupku donijelo odluku o suspenziji Poljuda za odigravanje svih utakmica seniorske momčadi Hajduka do konačne odluke Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog Saveza. Ako pak oni odluče zabraniti igranje na Poljudu, postavlja se pitanje gdje bi Hajduk mogao ugostiti Osijek, Rudeš, Varaždin i Goricu? Jedna od opcija zasigurno je i Dugopolje, u kojem je Hajduk već u nekoliko navrata igrao službene utakmice.

- Apsolutno se slažemo da ako Hajduk ne bude mogao igrati na Poljudu, domaće utakmice odigra u Dugopolju. Ne bi im bio prvi put, a mi ćemo kao i uvijek napraviti sve što je u okviru naših mogućnosti da se osjećaju kao na svom terenu na Poljudu. Hajduk je institucija i naš najveći klub i kao takav je u Dugopolju, u kojem odreda svi navijaju za Hajduk, uvijek dobrodošao – kazao nam je predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka i dodao:

- Prilikom licenciranja svaki klub mora navesti i zamjenski stadion za slučaj da zbog neke izvanredne situacije ne može igrati na svom stadionu, a upravo je naš Stadion Hrvatskih vitezova dugi niz godina zamjenski stadion Hajduku.

U cijeloj priči, nažalost postoji i jedna problem, naime, prvi čovjek Hajduka Lukša Jakobušić nije baš u prijateljskim odnosima s Dugopoljem, i to u prvom redu baš sa Smodlakom, koji je predsjednik kluba, ali i dopredsjednik Županijskog nogometnog Saveza i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog Saveza.

- Odmah nakon imenovanja na funkciju predsjednika Hajduka Jakobušić je pokušao izlobirati županijske klubove da ga izaberu i na mjesto predsjednika županijskog Saveza, a nakon toga i člana IO HNS-a, ali mu je baza iskazala nepovjerenje, Marko Erceg ostao je predsjednik, Smodlaka je izabran na mjesto dopredsjednika, kasnije i člana IO HNS-a, što je Jakobušića uvrijedilo pa je prekinuo odnose sa svima, uključujući i Smodlaku.

- Bez obzira na odnos aktualnog predsjednika Hajduku su vrata Dugopolja uvijek otvorena. Baš kao što sam ja prolaznik na mjestu predsjednika Dugopolja, tako je i Jakobušić prolaznik na mjestu predsjednika Hajduka. Naši klubovi će zauvijek postojati i opet će surađivati kad on ode s funkcije. Ja na to tako gledam, a tako se i ponašam, sve što Hajduku treba mi ćemo im izaći u susret – kaže Smodlaka i dodaje:

- Čim je Županijski nogometni Savez izglasao nepovjerenje Jakobušiću on je prekinuo svaku komunikaciju sa mnom. I ne samo to, zabranio je igračima Hajduka posudbe u Dugopolje, zabranio je trenerima da s nama surađuju, a kao kruna svega, nije dozvolio da Hajduk uveliča proslavu 70. rođendana našeg kluba. Naš poziv stajao mu je na stolu mjesecima i u zadnji čas je poslao negativan odgovor, što nas je, moram to priznati, jako razočaralo. Zna se kako mi Dugopoljci dišemo, da smo svi srcem i dušom za Hajduk, i taj potez je bio krajnje nekorektan.

- Jakobušić je predsjednik jedne velike, ogromne nogometne institucije, i u skladu s tim bi se morao i ponašati. Ako mu iz nekog razloga ne odgovaram ja, morao se izdići iznad našeg odnosa, nije morao razočarati i uvrijediti brojne navijače Hajduka iz Dugopolja koji su željeli vidjeti Hajduk na rođendanskoj utakmici. Desetak Dugopoljaca nosilo je dres prve momčadi Hajduka, na čelu s jednim od najvećih u povijesti, legendarnim Juricom Jerkovićem, i to je morao poštovati. Ali on se očito ne može izdići iznad osobne razine, poraz na izborima je shvatio osobno, i sada se sveti Dugopolju, a to je žalosno.

- Ja sam isto dijete Hajduka, bio sam golman Hajduka i meni je Hajduk uvijek u srcu, kao što je i stotinama i tisućama ljudi koji iz Dugopolja stalno putuju na utakmice Hajduka. I kod nas će Hajduk uvijek biti rado viđen gost, premda, kad bolje razmislim možda je bolje reći domaćin nego gost, jer svi u Dugopolju žive za bilu boju. Ako im treba bilo kakva pomoći, pa i naš stadion, vrata su im širom otvorena, bez obzira na ponašanje aktualnog predsjednika Jakobušića prema našem klubu.

Aktualne rezultate Hajduka Smodlaka nije želio komentirati.

- Nije na meni da o tome govorim, mogu reći samo da mi je kao navijaču Hajduka žao što se ne bore za trofeje, jer klub takve veličine i tradicije svake godine mora konkurirati za oba domaća trofeja i igrati važnu ulogu u europskim natjecanjima.