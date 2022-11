Predsjednik Fife: Ja sam i Arap i migrant i gay. A ovo dijeljenje lekcija od Zapada je licemjerje!

Svjetsko prvenstvo u Kataru još nije niti počelo, a domaćin je već neko vrijeme na udaru kritika, što zbog kršenja ljudskih prava pa i brojnih zabrana koje će dočekati navijače. Iako su prvo dopustili prodaju alkohola na stadionima, tek nekoliko dana uoči Mundijala promijenili su mišljenje i zabranili pivo na stadionu. Dopušteno je samo u fan zonama i to četiri piva, a tko popije više, morat će u zonu za triježnjenje.

Uz to, svatko tko uđe u zemlju mora instalirati aplikacije Haya i Ehteraz i pristati na uvjete koje zahtijevaju, a to je pristup svim sadržajima na mobitelu. Drugim riječima, apsolutna kontrola. Novinarima su po dolasku u Katar oduzete kamere pa potom ipak vraćene, pitanje je kakve će se još zabrane pojaviti do otvorenja prvenstva. Kako god, već sada je očito kako je organizacija dosta krnja i loša.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

A potrebu da brani domaćine dobio je predsjednik Fife Gianni Infantino. U govoru u kojem je izrekao sve i svašta, obrušio se na medije i Zapad... Teško je opisati, najbolje da sami pročitate. Najmanje veze ima s nogometom i s onim što nas čeka u sljedećih mjesec dana.

- Čuli smo puno, puno lekcija od nekih Europljana i zapadnog svijeta. Mislim da bismo se za ono što smo mi Europljani radili zadnjih 3000 godina trebali ispričavati narednih 3000 godina. Tek tad bismo mogli početi dijeliti moralne lekcije ljudima - kazao je Infantino pa nastavio:

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

- Danas se osjećam Kataraninom. Danas se osjećam Arapom. Danas se osjećam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao gej. Danas se osjećam kao invalid. Danas se osjećam kao radnik migrant. A nisam ni Kataranin, ni Arapin, ni Afrikanac, ni homoseksualac ni invalid. Osjećam se tako jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji. Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus sam bio Talijan. Zamislite?! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati... Počnite nešto raditi da se to promijeni.

Ponašanje organizatora to baš i ne otkriva. Počevši od brojnih zabrana i skupih cijena, izjava da je homoseksualnost 'mentalno oštećenje', no Infantino tvrdi da su svi dobrodošli u Katar.

- Katarski organizatori su potvrdili da su ovdje svi dobrodošli. Ako jedna osoba tvrdi drugačije, to nije mišljenje zemlje i organizatora. Izvještavanje medija i kritike su dvostruki standardi... A ovo dijeljenje lekcija je licemjerje.

Najčitaniji članci