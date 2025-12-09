Predsjednik Fife pod istragom zbog kontroverzne nagrade koju je uručio Donaldu Trumpu

Predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije (Fife) Gianni Infantino, našao se pod velikim pritiskom i suočava se sa službenom prijavom Etičkom odboru. Razlog je kontroverzna odluka da se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu dodijeli novoustanovljena Nagrada za mir, što je izazvalo lavinu kritika i optužbi za kršenje temeljnog načela političke neutralnosti.

Pokretanje videa... 06:45 FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Nevladina organizacija za ljudska prava FairSquare podnijela je službenu prijavu na osam stranica, navodeći "ponovljena kršenja" Fifine dužnosti neutralnosti od strane Infantina. Traže hitnu istragu ne samo o njegovim javnim istupima podrške Trumpu, već i o samom procesu stvaranja nagrade, za koju mnogi tvrde da je izmišljena isključivo za američkog predsjednika.

Nagrada pod nazivom "FIFA Peace Prize – Football Unites the World" dodijeljena je Trumpu tijekom glamuroznog ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. u Washingtonu. Kritičari, uključujući i Human Rights Watch, ističu kako za nagradu nije postojao nikakav jasan proces.

- Čini se da nije bilo nominiranih, kriterija, žirija ni transparentnog postupka - poručili su iz organizacije.

Izvori unutar same Fife potvrdili su za medije da visoki dužnosnici uopće nisu bili konzultirani oko osnivanja nagrade, što je izazvalo bijes unutar organizacije. FairSquare u svojoj prijavi navodi da bi, ako je Infantino djelovao samostalno, to predstavljalo "nečuvenu zlouporabu moći". Pojavile su se i špekulacije da je Infantino nagradu "smislio" kao utješnu gestu nakon što Trump nije uspio dobiti Nobelovu nagradu za mir, za koju ga je Infantino javno lobirao.

Cijeli događaj u Kennedy Centru, za čije je korištenje navodno plaćeno oko 7 milijuna eura kroz donacije i sponzorstva, opisan je kao "neukusan spektakl" tijekom kojeg je Infantino stavio medalju oko Trumpovog vrata i hvalio njegove "odlučne akcije" za svjetski mir.

U prijavi Etičkom odboru navode se četiri ključna trenutka u kojima je Infantino, kako se tvrdi, prekršio članak 15. Etičkog kodeksa FIFA-e, koji nalaže strogu političku neutralnost.

Prvi je njegovo otvoreno lobiranje da Trump dobije Nobelovu nagradu za mir. Drugi se dogodio na poslovnom forumu u Miamiju, gdje je za Trumpa rekao da je jako dobar prijatelj te poručio publici: - Mislim da bismo svi trebali podržati ono što on radi jer mislim da to izgleda prilično dobro.

Treći prekršaj dogodio se na samoj ceremoniji dodjele nagrade, kada je Infantino obećao Trumpu: - Gospodine predsjedniče, uvijek možete računati na moju podršku.

Posljednji, četvrti grijeh, odnosi se na video objavljen na Infantinovom Instagramu gdje je, zahvaljujući Trumpu na pozivu na predinauguracijski skup, parafrazirao njegov poznati slogan: - Zajedno nećemo samo Ameriku ponovno učiniti velikom, nego i cijeli svijet.

Odluku je kritizirao i Infantinov prethodnik, Sepp Blatter, koji je i sam bio suspendiran od strane Etičkog odbora.

- Nogomet ne bi trebao davati nagradu za mir. Jednog dana bismo mi trebali primiti nagradu za mir jer radimo za mir - rekao je Blatter.

Ovaj skandal samo je vrh sante leda problema koji prate Infantinov mandat. Globalni sindikat igrača, FIFPRO, oštro je osudio njegov autokratski stil vođenja, nazvavši ga "čovjekom koji misli da je bog" zbog stvaranja "fikcije bez dijaloga, osjetljivosti i poštovanja".

Politička povezanost s Trumpom stvara i konkretne rizike za integritet Svjetskog prvenstva. Trump je javno izjavio da bi u slučaju sigurnosnih prijetnji mogao nazvati Infantina i tražiti premještanje utakmica iz nekog grada domaćina. - Nazvao bih Giannija... i on bi to učinio - rekao je Trump.

Na tu izjavu morao je reagirati i potpredsjednik FIFA-e Victor Montagliani, koji je oštro poručio: - To je FIFA-in turnir, FIFA-ina jurisdikcija, FIFA donosi te odluke. Nogomet je veći od bilo kojeg pojedinca i veći od bilo koje države -.

Dok Etički odbor FIFA-e, sastavljen od članova iz devet zemalja, još uvijek šuti i nije potvrdio otvaranje istrage, pritisak javnosti raste. Ulog je ogroman, ne samo budućnost Giannija Infantina, već i ugled i integritet najvažnijeg sportskog natjecanja na svijetu koje se za pola godine održava upravo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.