Predsjednik Gorice ogorčen na Čuljka: Pao je pod pritiskom Bebeka. Suci su nas oštetili!

Nenad Bjelica zasigurno je zadovoljan. Osječani su s tri boda otvorili novu sezonu, ponajviše zahvaljujući sjajnom Dionu Dreni Belji.

Povratnik s posudbe iz Istre prvo je fantastično zabio, a onda izborio kazneni udarac, koji je sam i realizirao. Ante Čuljak prvo je pokazao Belji žuti karton, no nakon komunikacije s VAR sobom promijenio je odluku. Samir Toplak bio je bijesan, kao i Nenad Črnko, predsjednik Gorice.

- S prvim poluvremenom čak i nemam nikakav problem, ali s drugim imam. Sudac je na dva metra od duela u ključnoj situaciji i prvotno dobro odlučuje. Dogovor je da se laki kontakti ne sude kao kazneni udarci ove sezone, a ova situacija je bila obostrano držanje i to po novim dogovorima sudaca nikada nije kazneni udarac. Čuljak je prvo dosudio ispravno simuliranje Belje i indirektan udarac za nas, a zatim pod respektom i pritiskom Ivana Bebeka koji ga zove na VAR i sudi kazneni udarac, koji je na kraju totalno utakmicu odveo u drugi smjer - kazao je Črnko za Večernji list pa dodao:

- Nemam problem reći da je Osijek po posjedu, udarcima na gol i ostalim statističkim elementima zaslužio pobjedu, ali činjenica je da je Gorica oštećena u ključnim dijelovima utakmice i da je ta pobjeda Osijeka došla na prljav način. U prijevodu, sve situacije koje su u utakmici bile 'li-la', apsolutno sve su otišle na 'li', na stranu Osijeka.

- Ako su one prijetnje Nenada Bjelice sucima u izjavama prije sezone urodile plodom tako da se događa ovakvo suđenje, to nikako nije dobro, čak je malo i žalosno. Ne želim vjerovati u to jer bi to bilo poražavajuće. Ali, raditi neke insinuacije na taj način prije početka prvenstva uopće nije lijepo, niti bi se suci trebali za to hvatati - zaključio je.

