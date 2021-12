Bilo ga je teže dovesti u Hajduk, nego zadržati. Puno se toga trebalo poklopiti. Ne volim da se netko izdiže iznad kluba i pretjerano spominje jedna osoba, uvijek je tu Hajduk. Da nije ove energije oko kluba, Livaja ne bi bio Livaja, objasnio je za Radio Split predsjednik Hajduka.

Lukša Jakobušić proživljava možda i najljepše vrijeme na čelu Hajduka jer nakon nekih lutanja izgleda da se stvari polako slažu. Priznao je da je dovođenje trenera Jensa Gustafssona bila pogreška.

- Na kraju sezone imenovali smo Jensa Gustafssona za trener kojeg smo skautirali već u siječnju. Mislili smo da je on dugoročno rješenje, ali nije bio trofejni trener i prvi put je otišao izvan Švedske. To se pokazalo problematičnim - objasnio je za Radio Jakobušić te dodao da je Tramezzani prije njega doveden kao prijelazno rješenje.

Ipak, kao dugoročno se rješenje čini Valdas Dambrauskas pod čijim vodstvom momčad izgleda sve bolje.

- Radio je u Bugarskoj gdje je mogao vidjeti kako radi veliki klub, ali i koji su problemi kada nemaš trokut predsjednik-sportski direktor-trener. Nadam se da smo s njim zatvorili taj trokut i da će ispuniti svoj potencijal. On je u siječnju otišao u Bugarsku, a mogli smo ga tada preusmjeriti u Split. Međutim, ne volim ja te pakete, povezivanje imena, relacije. Volim neovisnost u odlučivanju. Da je bio slobodan u lipnju, opet ga ne bi imenovali za trenera. Naš plan je bio, 19. prosinca, nakon završetka polusezone promijeniti Jensa. U tom smo smjeru radili puno prije nego što su se zaredala tri loša rezultata. Vidjeli smo da smo pogriješili s Jensom - objasnio je predsjednik Hajduka, ali i objasnio da 'bilima' treba vremena:

- Za uigrati novu momčad trebaju nam dvije, tri godine zajedno, svi naši konkurenti imaju taj kontinuitet. Nama to nedostaje.

Što se tiče prijelaznog roka, nije htio previše otkrivati, ali je rekao da će 'ljudima pokušati izmamiti osmijeh na lice'. A nije moglo proći bez da se osvrne i na Marka Livaju za kojeg kaže da ga ovo sve što mu se događa u Hajduku - nije promijenilo.

- Najviše me veseli kada čujem da Livaja odlazi u siječnju, a to znači da mnogima smetamo, to su nečije želje i strahovi. Mene bi sigurno promijenilo da mi se događa ovo što se događa njemu otkako je stigao na Poljud. Njega to nije promijenilo, on je potpuno ista osoba. Pa tko će ostati normalan pored svega, u svom gradu? To je njegova najveća vrijednost, a osim toga njegova je vrlina što druge čini boljima - zaključio je Jakobušić.