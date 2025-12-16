Obavijesti

KUSTIĆ U SPLITU

Predsjednik HNS-a bio je na Poljudu. Evo s kim se sastao

Piše Zdravko Barišić,
Predsjednik HNS-a bio je na Poljudu. Evo s kim se sastao
Poznati na utakmici 20. kola HT Prve HNL između Hajduka i Osijeka | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Kustić se u Splitu sastao s predsjednikom Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske Hrvojem Malešom, a ključnu dimenziju sastanku dalo je prisustvo predsjednika Hajduka Ivana Bilića

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić boravio je u ponedjeljak na Poljudu, gdje je održan sastanak Dalmatinski portal. Iako bez službenih izjava za medije, sam sastav sudionika govori dovoljno o težini ovog susreta.

Kustić se u Splitu sastao s predsjednikom Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske Hrvojem Malešom, a ključnu dimenziju sastanku dalo je prisustvo predsjednika Hajduka Ivana Bilića. Bio je to prvi službeni susret čelnika HNS-a i Županijskog saveza na kojem je sudjelovao i prvi čovjek Hajduka, jedinog prvoligaškog kluba s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Trojac na Poljudu: Novi vjetrovi ili samo protokol?

Iako detalji razgovora nisu procurili u javnost, a sudionici su nakon sastanka ostali samozatajni, sam čin Kustićevog dolaska na Poljud i sjedanja za isti stol s Malešom i Bilićem snažna je poruka. Mnogi ovaj susret vide kao važan korak u jačanju izravnog dijaloga i rješavanju otvorenih pitanja.

Split: Susret Hrvatske i Francuske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Francuske u Ligi nacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sastanak nadilazi uobičajenu protokolarnu razinu i predstavlja nastavak napora za izgradnju kvalitetnijih odnosa koji su godinama bili narušeni. Prisutnost sve tri strane – nacionalnog saveza, regionalnog saveza i najvećeg kluba u regiji – sugerira da se razgovaralo o strateškim temama vezanim uz razvoj nogometa u Dalmaciji, budućoj suradnji te općenitoj klimi unutar hrvatskog nogometnog sustava. Više informacija možete pronaći na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

