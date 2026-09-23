Predsjednik HNS-a o izvidima Uskoka: Mirno spavam noćima. Nitko nije uzeo ikakvu proviziju!

Želim jasno naglasiti da niti ja, niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, poručio je to Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, nakon što su USKOK-ovi istražitelji tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Predmet istrage navodno je HNS-ov sponzorski ugovor s Adidasom.

HNS-ov predsjednik u srijedu je gostovao na RTL Danas u kojem je jasno zauzeo svoj stav. Naime, HNS-ov ugovor s Adidasom navodno je vrijedan čak 80 milijuna eura, a istražuje se je li netko uzeo proviziju od 10 posto.

- Niti ja niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, niti će dobiti kada je u pitanu ugovor sportske opreme. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u - rekao je Kustić, a reporter Marko Vargek pitao ga je "spava li mirno"...

SP 2026 Philadelphia: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Apsolutno spavam mirno. Podržavam rad nadležnih institucija i surađujemo. Većom kontrolom sportskih saveza i HOO prije nekoliko mjeseci mi smo dali podršku za promjene. Očito to nije svima dobro leglo. Podržavamo apsolutno i da se napravi veća kontrola. Institucije rade svoj posao, ja to podržavam i apsolutno sam miran kao i svi ljudi u savezu - poručio je Kustić.

Cijela je priča buknula na dan okupljanja reprezentacije. Kustić se nije htio uvući o špekulacijama o tom tajmingu.

- Ne bi špekulirao. Kad god treba, mislim da treba surađivati. Ali ono što svi trebamo napraviti je staviti fokus na izbornika Slavena Bilića i naše igrače i naravno okrenuti se utakmicama Lige nacija. Mislim da je to najbitnije.