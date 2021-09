Da ste kojim slučajem uplatili da će Šerif osvojiti Ligu prvaka, vjerojatno biste izazvali podsmijavanje vaših bližnjih. Koeficijent za takav nevjerojatan pothvat bio je 2500. Uvjerljivo najveći što se tiče svih klubova.

Danas cijeli svijet priča o nevjerojatnim Moldavcima koji su nokautirali veliki Real Madrid na Santiago Bernabeuu (2-1). Riječ je o momčadi koja vrijedi svega 12 milijuna eura i ovo joj je debitantski nastup u Ligi prvaka, no nakon dva kola drži nevjerojatno prvo mjesto u skupini s maksimalnih šest bodova ispred Reala, Intera i Šahtara.

No, mi smo već imali priliku uvjeriti se u Šerifovo oružje. Moldavci su prvo iz kvalifikacija za Ligu prvaka izbacili Crvenu zvezdu, a onda senzacionalno u Tiraspolu razbili Dinamo (3-0). U uzvratu na Maksimiru bilo je 0-0, a tada smo se čudili kako je moguće da hrvatski prvak nije uspio zabiti gol moldavskom prvaku. Sada nam je i jasno zašto.

E sad je ta ista momčad najveća senzacija ovogodišnje Lige prvaka. No, trener Dinama Damir Krznar je još uoči prve utakmice tvrdio kako je riječ o ozbiljnoj momčadi bez obzira što dolazi iz nogometne egzotike.

- Teško je biti pametan, ali mi smo govorili da je Šerif ozbiljna momčad. Rijetko smo vidjeli takvu brzinu u kontrama i tranziciji. Znali smo kvalitetu njihovu, problem je što mi nismo bili na nivou. Pitanje je kakav bi sada sraz bio između Dinama i Šerifa, ali po onome što pokazuje u Ligi prvaka, i dalje bi bili zahtjevni i respektabilni. Mislim da sada cijela Hrvatska i cijeli svijet vide da se radi o ozbiljnoj momčad - kazao je Krznar.

Hrvatski stručnjak Zoran Zekić jedan je od najboljih poznavatelja najveće senzacije Lige prvaka. Dapače, Zekić je u dva navrata vodio Moldavce, prvi put u sezoni 2014/15., pa se na klupu Šerifa vratio u sezoni 2019/20.

Momčad vrijedi 12,3 milijuna eura, imaju svega pet Moldavaca, a najskuplji je Kolumbijac Frank Castaneda koji vrijedi milijun eura. Osvojili su 19 naslova prvaka u Moldaviji, a prošle sezone su imali gol razliku 116:7!

- Najbolji igrači su im Pablo Castaneda, Dimitris Kolovos i Cristiano. Pablo Castaneda je sad i kapetan momčadi, zabio je Crvenoj zvezdi u Beogradu pa i Dinamu. Dimitris Kolovos je možda i najbolji igrač Šerifa, sve napadačke akcije idu preko njega, a za svoju momčad je važan koliko i Marko Livaja za Hajduk. On diktira tempo igre, Kolovos je jak na lopti, on određuje hoće li biti brza akcija ili će sačuvati posjed. Cristiano je lijevi bek koji silom prilika sad igra desnog beka, solidan igrač.

Imaju atipično brzu i pokretljivu obranu, a to su nam pokazali već protiv Dinama u prvoj utakmici u Tiraspolu. Dinamovi napadači ostali su bez prave šanse, a sada su se bez problema hrvali s Benzemom, Viniciusom, Hazardom...

- Imaju motorične igrače u zadnjoj liniji. I stopere, što su Kolumbijac Arboleda i Peruanac Dulanto, ali i bekove. Desni bek Cristiano je ljevak. Krila puno više pomažu u defenzivi nego nekad. Većina ekipe je južnoamerička.

Kreator ovog čuda je Ukrajinac Jurij Vernidub (55).

- Imao je uspjeha sa Zorjom, s kojom je napravio zapažene rezultate u Europi. Potom je vodio Šahtjor Soligorsk iz Bjelorusije i lani je u europskim kvalifikacijama ispao od moldavske momčadi Sfintul Gheorghe na jedanaesterce. Potom su ga smijenili - kaže Zekić.

Moldavija nije nogometna zemlja, pa je takva i atmosfera. Drugačija je atmosfera, nema nekog posebnog naboja, euforije i pritiska. Uostalom, za njih Šerif nije samo nogometni klub. To je firma od koje ljudi žive u tome kraju, ima preko 30.000 zaposlenih. Klub je nastao 1997. godine, a vlasnik je bivši KGB-ov časnik i ruski tajkun Viktor Gušan. Kontrolira gospodarstvo na području Pridnjestrovske republike u istočnoj Moldaviji, na granici s Ukrajinom. Taj dio zemlje su zauzeli proruski separatisti koji su potom proglasili neovisnost od Moldavije.

Osjeća li se napetost?

- Nimalo nije napeto. Napeto je kao između Štrumpfa i Gargamela. Da nema tog graničnog prijelaza, strance to ne bi ni zanimalo. Ljudi se bave ekonomskim temama. U tranziciji su kao i mi već 30 godina, a ne znaju bi li krenuli prema zapadu ili istoku. U cijeloj se Moldaviji nekad govorio ruski jezik, sada u Moldaviji mlađi sve manje žele koristiti ruski, naginju zapadu, a u Pridnjestrovlju vlada samo ruski - kazao je Zekić za Sportske novosti.

Moldavija nije nogometna nacija, nisu genetski predodređeni za sport pa jako teško proizvode svoje igrače. No Gušan jako puno ulaže u klub, a izgradio je vrhunski kamp kakvog hrvatski klubovi mogu samo sanjati.

- U njemu su tri stadiona, za 15 tisuća gledatelja, za 10 tisuća i s potpuno zatvorenim krovom za šest tisuća. Stoje jedan do drugoga. Za treninge imaju 18 terena s pravom ili umjetnom travom. Svi su kao tepih. Olimpijski bazen, hotelski smještaj za oko četiristo ljudi, svaki igrač ima svoj apartman. Mi malo podcjenjujemo klubove iz takvih država, ali da je taj klub negdje kod nas, a ne u Moldaviji, to bi bila veoma ozbiljna priča. Teško je tamo napraviti igrača, svake godine je sve manje djece - kazao je Zekić.

No, bez obzira na to, Gušan je od Šerifa napravio europsku senzaciju. Doveo je brojne strance u klub i napravio momčad koja sije strah i trepet u Europi. Srušili su Dinamo, Šahtar, nokautirali Real. Već sada su napravili čudesan posao u Europi, no još će se njih dosta toga pitati...