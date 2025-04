Predsjednik La Lige oštro napao Florentina Pereza: 'On se ne buni, nego prijeti i kažnjava'

Puno je bure u španjolskom nogometu podigla reakcija madridskog Reala na press konferenciju koju su održali suci uoči finala Kupa. Požalili su se Ricardo de Burgos Bengoetxhea (glavni sudac) i Pablo Gonzalez Fuertes (VAR sudac) na pritisak koji radi "kraljevski klub" preko službene televizije, a Real je zahtijevao da se promijeni sudačka postava za finale. Na kraju će se dvoboj odigrati, a javio se i predsjednik La Lige Javier Tebas koji još jednom nije sakrio animozitet prema predsjedniku Reala Florentinu Perezu.

"Ovo nije nogomet, ovo je kontrola moći. Perez ne voli Tebasa jer ne radi ono što želi. Ne voli Čeferina jer ne radi ono što hoće. Ne voli televizijske komentatore jer ne govore ono što želi... - započeo je Tebas u priopćenju i nastavio:

"Oni ne žele dalje s reformom sudaca jer to nije ono što on želi. I sada, nakon izjava sudaca, koji su siti maltretiranja Real Madrid TV-a, odgovara kako zna i umije: preskače treninge u La Cartuji, ne dolazi na službene radnje finala Kupa, prijeti da se neće pojaviti na finalu...

On se ne protivi, on kažnjava. On se ne buni, već prijeti. Ne želi unaprijediti nogomet, nego želi svoj nogomet. I nije to najgora stvar. Najgore je što mu mnogi dopuštaju i pomažu mu", zaključio je Tebas u priopćenju.

Javio se i Atletico Madrid koji je osudio ponašanje Reala, dok je Barcelonin Lamine Yamal na Instagramu poslao poruku kako "šutnja govori glasnije".

U svakom slučaju, uvertira pred finale teško da može biti vatrenija...