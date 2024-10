Predsjednik Lazija: 'Tudor se ponašao kao da je gazda kluba'

Hrvatski trener Igor Tudor (46) trenutačno je bez kluba. Podsjetimo, posljednji je angažman imao na proljeće u Laziju, gdje je pri kraju sezone naslijedio dugogodišnjeg trenera Maurizija Sarrija, koji je izgubio svlačionicu nakon nekoliko uspješnih sezona u klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

Tudor je uspješno obavio zadatak i podigao momčad Lazija u finišu sezone. Vodio je talijanski klub u 11 utakmica i ostvario šest pobjeda, tri remija i dva poraza. Lazio je sezonu završio na sedmom mjestu Serie A, ali Tudor je neočekivano otišao s klupe.

Naslijedio ga je Marco Baroni, a vlasnik Lazija, Claudio Lotito, otkrio je u razgovoru za DAZN zašto Tudor više nije na klupi.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Moram priznati da je Tudor izazvao pozitivnu reakciju kod momčadi. Međutim, na kraju sezone rekao je da moramo napraviti drastične promjene, među kojima je i to da prodamo igrače za koje je rekao da rade probleme. Shvatio sam da ga moram otpustiti jer se osjećao i ponašao kao vlasnik kluba - rekao je, pa otkrio kakav mu je bio odnos s prijašnjem trenerom Sarrijem i Baronijem.

- Bio sam u dobrim odnosima sa Sarrijem. On ima svoj stav, ali imali smo dobru kemiju temeljenu na međusobnom poštovanju. Ali, nakon jedne loše utakmice na Olimpicu primijetio sam da je momčad izgubila želju boriti se. On se složio i poslao igrače na dodatni trening. Ipak, neki igrači to nisu dobro prihvatili. To je pokazalo da postoji dubok problem. Sarri je shvatio da više ne može voditi svlačionicu, pa je dao ostavku. Sada imamo trenera koji govori istim jezikom i želi dokazati svoju vrijednost. Jasno je da svi moraju stati iza njega - poručio je.