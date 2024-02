Predsjednik Nexa: Morali smo razdrmati ekipu, ciljevi su isti

Branko Tamše više nije trener Nexea. Objavili su to iz našičkog kluba nakon što je Tamše i četvrti put u svojoj slavonskoj avanturi izgubio od Sesveta. Najuspješniji trener u povijesti Nexea napustio je klub, ali ostat će upamćen kao jedna od legendi hrvatskog doprvaka.

- Većina javnosti smatra da je poraz od Sesveta i ta jedna utakmica uzrok smjene trenera Branka Tamšea, no tome nije tako. Naime, nakon prošlogodišnjeg ispadanja u četvrtfinalu hrvatskog Kupa također od ekipe Sesveta, što je za nas bilo apsolutno neprihvatljivo, odlučno smo stali uz trenera bez ikakvih konzekvenci, kako za njega tako i za igrače. Sesvete su vrlo dobra ekipa, to je sport i nama je to potpuno jasno - rekao je Josip Ergović za klupske stranice, a zatim dodao:

- Smatram da smo iz te situacije trebali izvući pouku, no ponovio nam se poraz na samom početku Lige za prvaka u nastavku jedne vrlo bitne sezone za naš klub. Iako taj poraz za nas nije tragedija jer imamo sudbinu u svojim rukama, mišljenja sam da se klubu kao što je RK Nexe ovakav pristup trenera i igrača ne bi smio dogoditi. Izgubili smo s pet pogodaka razlike, primili smo čak 38 golova uz činjenicu da niti u jednom trenutku nismo imali vodstvo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, Ergović je pun poštovanja prema Tamšeu i svjestan je koliko je pridonio za našički, ali i hrvatski rukomet.

- Branko Tamše je nedvojbeno najuspješniji trener rukometnog kluba Nexe. U Našice je došao u trenutku kada smo započeli jednu novu eru razvoja s ciljem stvaranja modernog, europskog kluba, s ciljem izgradnje infrastrukture prije svega za našu djecu i prvu momčad, kako to priliči ozbiljnim europskim klubovima i sa željom da našim navijačima donesemo trofej u Našice. Branko Tamše nakon ove sezone ulazi u zadnju godinu svog petogodišnjeg ugovora i moji ljudi u klubu dužni su napraviti analizu na temelju koje na kraju sezone zajednički donosimo odluke, dakle niti preko noći niti ishitreno. Trener Tamše preuzeo je ekipu u drugoj polusezoni 2021. godine i bio s nama pune tri sezone, odnosno dvije pune sezone i dvije polusezone.

Predsjednik Nexea zna i kako trener nije jedini krivac u cijeloj priči.

- Smatram da odgovornost za neispunjenje ciljeva prije svega snosimo moj tim i ja, stručni stožer i igrači. Zadovoljni smo s igračima koje imamo, to su odlični dečki, međutim nismo vidjeli od njih da su na maksimumu onoga što mogu pružiti. Ne želimo ih amnestirati od krivnje, ali morali smo razdrmati ekipu i okrenuti se rješenjima koja će iz ove ekipe izvući tu jednu dimenziju više - rekao je Ergović pa zaključio:

- Ciljevi ostaju isti tko god došao na klupu RK Nexe, a za sljedeću sezonu razina ambicija bit će još veća.