Predsjednik PSG-a na All-staru u Sarajevu: Igrat će protiv djece zajedno s Ivaniševićem, Vidićem

Čak 353.848 sudionika okupila je 29. sezona najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, Plazma Sportskih igara mladih. Igre, koje su se širenjem u Bosnu i Hercegovinu prije 15 godina pretvorile u jedan od prepoznatljivih hrvatskih izvoznih proizvoda, ove godine u Sarajevu obilježavaju svoj veliki jubilej međunarodnog povezivanja kroz sport. O značaju širenja Igara govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:

- Vrijednosti tolerancije, uvažavanja, ljubav prema sportu i pozitivnom natjecanju koje Igre propagiraju već gotovo tri desetljeća imaju snagu trajno mijenjati naše društvo. Vlada Republike Hrvatske je do sada, a siguran sam da će i ubuduće maksimalno podržavati jedan od najsnažnijih hrvatskih brendova što Sportske igre mladih sigurno jesu.

Dvodnevni program u Sarajevu održat će se 21. i 22. kolovoza, a sudjelovat će i SIM-ovci iz Hrvatske. U sklopu All-star daya 21. kolovoza zaigrat će se revijalni šahovski turnir na kojem će najbolji šahisti Plazma Sportskih igara mladih s ambasadorima i prijateljima Igara zaigrati protiv šahovskih velemajstora. U sklopu programa održat će se i nagrađivani sportsko-ekološki event "Zero Waste - Budi dio igre - Čuvajmo naš planet". Na edukativnom poligonu djeca sudionici Međunarodne završnice još jednom će pokazati kako sport i ekologija idu zajedno te će na zabavan način prezentirati razvrstavanje otpada. A zaigrat će se i revijalni turnir u Kinder Joy of moving uličnoj košarci.

Za kraj dana nogometnu utakmicu zaigrat će All-star team u sastavu: Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e i ambasador Igara, Predrag Mijatović, predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi, Stiliyan Petrov, Julien Escude, Vladimir Šmicer, Christian Karembeu, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Željko Obradović, Aitor Karanka, Slaven Bilić, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić i Emir Spahić protiv djece natjecatelja Plazma Sportskih igara mladih. All-star nogometnu utakmicu sudit će jedan od najpoznatijih europskih sudaca, Talijan Maurizio Mariani.

U Sarajevu će se okupiti čak 1500 mališana iz četiri zemlje - Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije - kojima će biti organiziran trodnevni boravak ispunjen natjecanjima, druženjem i razgledavanjem grada. Dvodnevni program prenosit će se uživo u čak 14 zemalja. Na Igrama je ove godine sudjelovalo 353.848 djece i mladih.

Foto: Karlo Sutalo

Plazma Sportske igre mladih u Splitu okupit će 820 sudionika, državnih prvaka iz četiri zemlje članice, koji će se od 23. do 27. kolovoza natjecati u 10 sportskih disciplina: Coca- Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder Joy of moving turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, odbojci, Paket24 Cup u tenisu, stolni tenis, turnir u odbojci na pijesku, Fide turnir u šahu, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta.

Tradicionalno, na splitskoj Rivi u utorak, 26. kolovoza, u 21 sat održat će se Svečana ceremonija zatvaranja 29. sezone Plazma Sportskih igara mladih.