Predsjednik Real Madrida Florentino Perez (74) našao se u središtu skandala nakon što su u javnost izašle snimke u kojima blati igrače, trenere i medije.

Radi se o njih nekoliko, a jutros je španjolski El Confidencial objavio osmi članak s transkriptom nove audiosnimke u kojoj je Perez govorio o nekolicini igrača.

- Šokiran sam koliko se Calderon prevario s Gutijem jer je ovaj odigrao dvije dobre utakmice. Očito misli da mu sa svime mora vjerovati inače ćemo ga izgubiti - rekao je Perez koji je imao kompleksan odnos s Raulom, Ikerom Casillasom i Cristianom Ronaldom.

Snimka iz ožujka 2007. godine dokaz je da je ipak u najgorim odnosima bio s Gutijem, igračem koji je tada ugovor produljio do 2010.

Perez je preuzeo predsjedničku fotelju 2009. godine, a Guti, koji je svojevremeno nosio kapetansku traku te je odigrao preko 500 utakmica, iz kluba je otišao sljedeće sezone i to bez oproštaja.

- Guti je šupak. On je kao koza, sam sebi je najveći neprijatelj. SER je zaposlio morona. Neće to ići, on je moron, nije sposoban za to - govorio je Perez u razgovoru koji je snimljen u listopadu 2012. godine.

Real Madrid vratio je Gutija 2016. godine na mjesto trenera nižih kategorija, ali isti je napustio nakon samo dvije godine.

Aktualni predsjednik 'kraljevskog' kluba okomio se i na Luisa Figa koji je u ESPN-ov dokumentarac U "Los Galacticos" priznao da nikada nije htio potpisati za Real.

Figo je u avionu na putu do Madrida plakao jer je vjerovao da će Lorenzo Sanz ponovo biti izabran za predsjednika kluba. Tada novoizabrani predsjednik u njegov je ugovor ugradio klauzulu prema kojoj bi Figo, da nije potpisao za Real, morao njemu osobno isplatiti 35 milijuna eura.

Nikada nisu bili u dobrim odnosima, a nakon što ga je 2006. godine prodao u Inter proglasio ga je krivim za kraj jedne ere Galacticosa.

- Figo je taj koji je sje*ao ekipu. Najbolji je bio Zidane, nema dileme. Figo je bio ku*vin sin, baš kao i Raul. Njih dvojica su bili najgori za momčad - omalovažavao ih je Perez.