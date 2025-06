Predsjednik Slavena: Posustali smo nakon objave da Mario Kovačević odlazi u Dinamo

Sve je bilo predodređeno da ovo bude najuspješnija sezona u povijesti za Slaven Belupo i da se Europa sljedeće sezone vrati u Koprivnicu, ali 'farmaceuti' su pokleknuli u završnici. U prvenstvu su ostali udaljeni tek jedan bod od četvrtoplasiranog Varaždina, a u finalu Kupa s ukupnih 2-1 izgubili od Rijeke, propustili osvojiti prvi trofej u povijesti kluba i plasirati se u Europu.

Čudesni Kovačevićev put: 'Nije mi bio problem otići u četvrtu ligu i u sve krenuti ispočetka'

Slaven Belupo je održao godišnju skupštinu na kojoj su analizirali proteklu sezonu i napravili planove za novu. Ustvrdili su kako je ovo jedna od najboljih sezona u novijoj povijesti kluba, ali ostaje žal što nisu uspjeli doći do trofeja. Predsjednik Robert Markulin je rekao:

- Puno stvari se pokrenulo na bolje, iako mi je i dalje žao zbog Kupa. Prvenstvo smo igrali dobro i unatoč tome što smo posustali malo nakon objave da trener Kovačević preuzima Dinamo, moramo biti jako zadovoljni s petim mjestom. U zadnje dvije utakmice bili smo u središtu svih medija, vratila se publika, vratilo se navijanje na naš stadion, imali smo i najbrojnije gostovanje i sve te stvari moraju nas činiti ponosnima - kazao je on.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mario Kovačević uskoro bi trebao službeno postati trener Dinama, takva ponuda se ne odbija, a bilo je jasno još tijekom sezone da će ga Slaven teško zadržati nakon što je s koprivničkom momčadi igrao jedan od najljepših nogometa u ligi i s dna ljestvice ih doveo na prag četvrtog mjesta i u finale Kupa.

Na minulu sezonu osvrnuo se i direktor Vedran Bači.

- Osvojili smo 44 posto mogućih bodova i to je jedan od najboljih rezultata u novijoj povijesti kluba. Također, afirmirali smo mlade igrače, imamo reprezentativce u mlađim selekcijama tako da je i taj kriterij ispunjen, a afirmirali smo i domaće, mlade trenere, što je veliki uspjeh za naš klub. Možemo im bez problema predati prvu ekipu u ruke ", poručio je uz dodatak da je financijska situacija u klubu stabilna, čak i vrlo dobra. Prošla godina završena je s viškom prihoda nad rashodima od 612 tisuća eura, a pozitivno poslovanje u planu je i za narednu godinu i vjerujem da tu neće biti nikakvih problema.

Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Slaven je vratio navijače na tribine i to je najveća pobjeda kluba u ovoj sezoni, probudili su cijelu Podravinu, ali svjesni su da će morati ići u temeljitu renovaciju svog stadiona.

- Naš glavni cilj je renovacija postojećeg stadiona. Planove imamo i definitivno ćemo ići u proširenje, samo je pitanje hoće li to proširenje biti veliko ili ćemo prvo ići u građenje dvije manje tribine iza golova, kako bismo zadovoljili kapacitete za treću kategoriju stadiona. Imali smo rekordnu posjećenost, rast prihoda od ulaznica skoro je dvostruko veći od prošle sezone i to je nešto čemu i dalje težimo. Povećanju članstva i broja prodanih ulaznica. Važno nam je i to da imamo navijače, jer je to jedan od pokazatelja kvalitete rada - zaključio je Bači.