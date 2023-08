Predsjednik španjolskog saveza odbio podnijeti ostavku nakon ispada, Fifa ga je suspendirala!

U španjolskoj javnosti još se nije stišala bura nakon sramotnog ispada predsjednika nogometnog saveza Luisa Rubialesa. Španjolska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je prije pet dana sa 1-0 Englesku u finalu Svjetskog prvenstva igranom u australskom Sydneyu, a Rubiales je u usta poljubio nogometašicu Jennifer Hermoso.

Španjolska i cjelokupna sportska javnost ga je osudila i prozvala da podnese ostavku. Tamošnji mediji su u petak pisali da će to i napraviti, no on se predomislio pa se pravdao kako je nogometašica pristala na poljubac iako se ranije ispričao zbog svog postupka, a ona je to nedugo nakon toga i demantirala u sklopu priopćenja sindikata nogometašica Futpro.

Španjolski nogometni savez je optužio Hermoso da laže i stao u obranu svog predsjednika, a kako piše BBC, cijelu situaciju pomno je pratila i Fifa koja je na 90 dana suspendirala Rubialesa! Također, Savez i sam predsjednik ne smiju ni u kojem slučaju kontaktirati Hermoso.

Oglasila se i sama nogometašica koja je priznala da su je iz saveza pritiskali da izađe u javnost s priznanjem kako je samovoljno pristala na poljubac.

- Bila sam pod kontinuiranim pritiskom kako bih izašla s nekom izjavom koja bi opravdala njegov čin. I ne samo to, na razne načine i preko raznih osoba, RFEF je pritiskao moju obitelj, prijatelje i suigračice da posvjedočim ono što nije imalo nikakve veze s mojim viđenjem događaja. Reprezentacija, prvak svijeta, nije zaslužila takvu manipulatorsku i neprijateljsku kulturu koja želi kontrolirati - napisala je na Twitteru.

Foto: RFEF/REUTERS

U petak su 23 nogometašice, koje su prije tjedan dana osvojile Svjetsko prvenstvo finalnom pobjedom od 1-0 nad Engleskom, preko sindikata poručile da se neće vratiti u reprezentaciju dok je ondje Rubiales. Traže odlazak i drugih dužnosnika.

- Ovaj incident je samo dodatak na dugoj listi situacija koje smo mi igračice prijavljivale godinama. Sadašnji slučaj, u kojem sam ja protagonist, samo je kap koja je prelila čašu. Ovo što je vidio čitav svijet bila je naša svakodnevnica u reprezentaciji godinama - navela je Hermoso iza koje je više od sto odigranih utakmica za Španjolsku.

Što je napravio Rubiales?

Prije nego su podigle pobjednički pehar u Australiji, igračice su jedna po jedna primale zlatne medalje. Na podiju, među osobama koje su tom prilikom čestitale igračicama, nalazio se i Rubiales. Kada je naišla igračica Hermoso, zagrlio ju je i rukama privukao njenu glavu k sebi pa ju poljubio u usta, nakon čega se smijao. Prvo se ispričao, a onda rekao kako je nogometašica pristala na poljubac.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- U trenutku kada se pojavila Jenni, ona je mene podigla s tla, primila me za bokove, noge... ne sjećam se više. Skoro smo pali na pod - izjavio je Rubiales u petak ujutro opisujući što je prethodilo "usuglašenom" poljupcu koji je on inicirao a odoborila Hermoso "tijekom euforije".

Nakon što je Hermoso, putem sindikata, rekla da "nije podizala predsjednika", RFEF je objavio priopćenje u kojem je najavio tužbu protiv sindikata FUTPRO i u kojem je priložio tri fotografije s njihovom analizom dodavši da "predsjednik saveza nije lagao".

RFEF je poručio da "poštuje odluku igračica da ne igraju za reprezentaciju" ali je dodao da je "obveza svih registriranih pri savezu sudjelovanje u reprezentaciji kada su pozvane".

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Hermoso, napadačica meksičke Pachuce te nekadašnja članica Barcelone i Atletica, ne želi više igrati za Španjolsku pod sadašnjim vodstvom.

- Ne moram podržavati osobu koja je počinila radnju protiv moje volje, ne poštujući me, i to u povijesnom trenutku za mene i za ženski sport u ovoj zemlji - priopćila je Hermoso.