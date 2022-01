Drugi dio nikad uzbudljivije HNL sezone u petak će otvoriti Istra i Gorica, dok su u subotu na rasporedu (neke od) momčadi koje će se boriti za naslov prvaka. Prvi će na travnjak, u 15 sati u Gradskom vrtu, istrčati Osječani kojima u goste dolazi Slaven Belupo. 'Bijelo-plave' će u toj utakmici voditi Nino Bule budući da je Nenadu Bjelici preminula majka. Osim same utakmice, povod za presicu Osječana bilo je i službeno predstavljanje pojačanja Marina Leovca, koji je stigao iz Dinama.

- Vi dobro znate da su naši kriteriji dovođenja igrača jako visoki, što se tiče igračkih kvaliteta i ljudskih kvaliteta, a on tu spada među sam vrh. Naši ciljevi su najviši mogući, Marin je igrač koji ima iskustvo i koji će nam donijeti kvalitetu - rekao je u uvodu Bule pa prepustio riječ nogometašu:

- Sretan sam što sam došao u Osijek, vrlo sam dobro prihvaćen od strane igrača i stručnog stožera, jedva čekam početi igrati. Forma? Nije da nisam radio ništa. Bio sam u u stalnom treningu. Znao sam da će doći prilika i transfer. Spreman sam. Hoću li igrati ili ne pitanje je za trenera, ali ja sam spreman.

Nogometni putevi Bjelice i Leovca ponovno su se ukrstili. Ranije su u karijeri surađivali u Austriji Beč, Dinamu, a sada i u Osijeku.

- Ovo nam je treći put da surađujemo. Kada se dogodio kontakt, nisam dvojio ni sekunde. Iščekivao sam, malo se otegnulo, ali se dogodilo - rekao je Leovac na što se nadovezao Bule:

- Marin je imao ogromnu želju da se pridruži nama i to je za nas bilo jako motivirajuće da ga dovedemo.

Osijek otvara drugi dio nikad uzbudljivije sezone protiv Slaven Belupa. Koprivničani imaju tek bod više od pretposljednje Istre, ali Bule naglašava kako ne treba gledati tablicu, jer ne pokazuje trenutno stanje. A što kaže statistika? Osječani, ove sezone, u 210 minuta (90 u prvenstvu i 120 u Kupu) na Gradskom vrtu nisu uspjeli zabiti gol Slavenu.

- Da formula u nogometu postoji, svi bi je kupili. Formula je da damo maksimum na terenu. Imamo iskustva igranja s njima, često nije bilo lako. Očekujemo zahtjevnu utakmicu budući da su svi klubovi prošli pripreme i doveli neke nove igrače. Ne zavaravamo se pogledom na tablicu. Oni će igrati bez opterećenja, bez 'noža nad glavom'. Tražimo od igrača maksimalan angažman, a oni su to jako dobro radili i nastavit će tako jer samo tako znamo.

Tko nedostaje od igrača?

Kroz zadnji tjedan svi su igrači spremni. Nedostaju Bartolec, Nejašmić i Jugović. Svi ostali su spremni, maksimalno motivirani. Imaju full tank. Sutra nee biti Mate Miloša zbog žutih kartona. Mislim da smo se u ovom prijelaznom roku ciljano i dobro pojačali.

Borba za naslov prvaka?

Mislim da tablica govori svoje. Imamo isti broj bodova, dugi je put do kraja sezone. Moramo se na sebe fokusirat i mislim da je to najbolji put - ne baviti se drugim momčadima. Start je jako bitan. Postigli smo u jesenskom dijelu odlične stvari. Mi ne moramo ništa, ali mi to želimo. Ići ćemo svaku utakmicu ponizno, s poštovanjem, pa i sutra protiv Slaven Belupa. Za nas je svaka utakmica kao da igramo Ligu prvaka - zaključio je Bule.