Predstavili ga u videu koji je tako loš da ga je i klub obrisao

Odlazak Lukakua iz Man Uniteda, prelazak Davida Luiza iz Chelseaja i Kenana Tierneya iz Celtica u Arsenal, Tottenhamova pojačanja Lo Celso i Sessegnon, Wellbeck u Watfordu, povratak Andyja Carrolla u Newcastle...

Sve su to transferi koji su tresli zadnje sate prijelaznog roka u Engleskoj koji je završio u četvrtak u 18 sati, ali - pažnju je ukrao jedan niskoprofilni prelazak iz Evertona u Crystal Palace.

Irac James McCarthy (28)je za tri milijuna i tristo tisuća eura Goodison Park zamijenio Selhurst Parkom, a posao koji je odradila Palaceova ekipa za odnose s javnošću bio je toliko "dobar" da su ga se i sami zasramili, a klub ga obrisao s društvenih mreža. Pogledajte i sami za što netko dobiva plaću:

Crystal Palace with by far the worst video transfer announcement of all time.



So bad they even deleted it. But it was too late. pic.twitter.com/s8eyk9UjCs