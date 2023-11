Pregled kola rukometne lige: Mladi 'kauboj' zabio 10 golova za iznenađenje, drama u Gorici

Možda i najzanimljiviju utakmicu prvoligaške rukometne sezone odigrali su Dubrava i Poreč i na kraju podijelili bodove. Nexe nije imao većih problema u Metkoviću, dok je Kaštela imala priliku doći do bodova, ali je upisala još jedan poraz i ponovno se pokazala se kao najlošija momčad lige.

Rukometna Premijer liga, Liga A

Varaždin - Moslavina 34-29

Smjene u vodstvu trajale su do 24. minute, a zatim Varaždin sjajnom završnicom prvog poluvremena prelama utakmicu. Domaćini na odmor odlaze s prednošću od četiri razlike. Momčad Mateja Miškovića odlično otvara i drugo poluvrijeme i odlazi na visokih 21-13. Nije Moslavini ostalo puno nade, ali su uspjeli spustiti rezultat na prihvatljivih pet golova zaostatka. Dominik Novak predvodio je Varaždince s osam golova.

Foto: grk varaždin

Osijek - Karlovac 24-30

Karlovac se ove sezone pokazivao kao odlična domaćinska momčad, a sada je došao do važne pobjede u gostima. Osijek nije dobro otvorio utakmicu i Karlovčani su od početka imali prednost od dva ili tri gola razlike. Nisu to prosuli gosti i na odmor odlaze s zadovoljavajućih plus četiri. U 41. minuti bilo je čak sedam golova prednosti za Karlovac i izabranici Tatjane Rašić dolaze do važnih bodova. Najbolji kod Karlovca je bio Ivano Grčić i tradicionalno Dominik Smojver. Njih dva zabila su po osam golova.

Gorica - Sesvete 35-36

U derbiju lige A Sesvećani su došli do velikih bodova. U prvoj utakmici između ove dvije momčadi ove sezone vidjeli smo podjelu bodova, a malo je nedostajalo da se to opet dogodi. Momčad Igora Vorija upisala je pobjedu 36-35. Gosti su bolje otvorili utakmicu, ali Gorica u 15. minuti prelazi u vodstvo. Ipak, na odmor s prednošću odlaze Sesvećani. U drugom dijelu igralo se gol za gol do posljednjih pet minuta. Gorica je imala napad za izjednačenje, ali nije uspjela zabiti. Davor Gavrić i Patrik Hršak iz Sesveta zabili su sedam golova.

Rukometna Premijer liga, Liga B

Ribola Kaštela - KTC 22-26

Kaštela se nalazi na začelju lige B i izgledno je kako će tamo i ostati. Ovaj put su Dalmatinci odlično otvorili utakmicu i dobro se branili od gostiju iz Križevaca. Igrači KTC-a nikako nisu mogli povezati dva gola, ali su se probudili pred kraj poluvremena. Iako je Kaštela vodila većinu poluvremena, na odmor se odlazi s rezultatom 15-15. KTC je bio bolji u drugom poluvremenu, a presudio je period u kojem Kaštela nije zabila gol osam minuta. Najbolji kod KTC-a bio je golman Tomislav Olić koji je skupio sjajnih 14 obrana.

Dubrava - Poreč 25-25

Dubrava je možda i najzanimljivija momčad za praćenje ove sezone. Ušla je u sezonu katastrofalno, a onda se naglo probudila i svima pomrsila račune. Ipak, do potpunog plijena protiv Poreča nisu mogli. Poreč je bolje ušao u utakmicu i Dubrava nikako nije mogla pratiti ritam. Gosti na odmor odlaze s čak osam golova prednosti. Dubrava je malo po malo topila prednost Poreča i od 35. do 42. minute domaćini su zabili sedam golova u nizu. U 56. minuti Poreč je ponovno imao četiri gola prednosti, ali Dubrava se ponovno vraća i dolazi do 25-25. Prava rukometna poslastica. Marin Lisica i Maksimilijan Molc kod Dubrave i Matija Rađaković i Antonio Ljubić kod Dubrave zabili su po šest golova.

Foto: RK Dubrava

Rudar - Spačva 42-35

Rudari su odmah pokazali kako ne žele dati bodove na svom terenu. Nakon prvih 12. minuta imali su prednost 10-3. Obrana Vinkovčana nije bila na nivou, ali su zato uspjeli pronaći ritam u napadu. Do kraja poluvremena uspijevaju izjednačiti i na odmor se odlazi s rezultatom 17-17. Igrao se uglavnom napadački rukomet, a tu se bolje snašao Rudar. Domaćini su prelomili utakmicu u 48. minuti kada odlaze na 32-27. Najbolji u redovima Rudara bio je juniorski reprezentativac Vito Glivetić (18) s deset golova, dok je kod Spačve Filip Mažurana zabio 15 golova.

Metković - Nexe 22-39

Nisu Našičani imali puno problema u Metkoviću. Rutinska dva boda momčadi Branka Tamšea na dosta neugodnom gostovanju. Metković je bolje otvorio utakmicu i imao prednost 5-2, ali Nexe se brzo vraća u igru i na odmor odlazi s rezultatom 15-10. Mirno su i priveli utakmicu kraju. Po pet pogodaka za Nexe dali su Aleksandar Bakić, Loris Hromin i Andraž Velkavrh.

Momčad 11. kola Premijer lige: