Slavlje domaćina u premijerci! Grubišić Osijeku zabio 15 golova

Mirno je proteklo 10. kolo Premijer lige. Nije bilo previše iznenađenja, a većinom su domaćini dolazili do pobjede. Sve je jasnije kako će se voditi velike bitke za ulazak u Ligu za prvaka.

Liga A

Varaždin - Osijek 35-29

Varaždin i Osijek otvorili su 10. kolo Lige A. Osijek je odlično otvorio utakmicu i poveo 5-0,a li Varaždin se vrlo brzo vratio u utakmicu. Osijek je u periodu između 7. i 18. minute zabio samo dva gola, a primio čak 11. Varaždin na odmor odlazi s rezultatom 17-14. U drugom poluvremenu momčad Mateja Miškovića pokušava slomiti Osijek, a to su uspjeli u posljednjih deset minuta. Na kraju 35-29 za Varaždin. Fabijan Grubišić napokon je odigrao jednu utakmicu u svom stilu. Osječani nisu imali sreće i Grubišić je odlučio eksplodirati protiv njih. Zabio je nestvarnih 15 golova iz 19 pokušaja.

Zagreb - Gorica 35-24

Zagreb je protiv Gorice odmorio Mateja Mandića, Ivana Čupića i Patryka Walczaka. Nije to puno utjecalo na Zagrebovu igru i prvak države došao je do još jedne velike pobjede. Ipak, Gorica je pokazala zube. Zagreb je u prvom poluvremenu vodio gol ili dva razlike, a onda je Gorica nizom od četiri gola u preuzela vodstvo. Imala je Gorica u 25. minuti prednost 15-12. Zagreb je do poluvremena spustio na samo jedan razlike. U drugom poluvremenu utakmica je bila puno drugačija. Zagreb je podigao obranu na višu razinu i Gorica je u 30. minuta zabila samo sedam golova. Za to vrijeme Zagreb je zabio 19 i došao do uvjerljive pobjede. Luka Lovre Klarica ponovno je bio najbolji igrač na terenu sa sedam golova.

Karlovac - Trogir 25-22

Čvrstu utakmicu odigrali su Karlovac i Trogir. Dalmatincima je bilo važno doći do bodova u Karlovcu jer bi tako napravili još jedan veliki korak prema Ligi za prvaka. Ipak, došli su Trogirani na teško gostovanje i na kraju polomili zube. Vodio je Trogir prvih deset minuta, ali brzo Karlovac preuzima glavnu ulogu. Domaćini su opet imali problema u završnici, a Trogir je dočekao svoju priliku, Tri minute prije kraja Trogir je na minus dva, ali to je najbliže što su uspjeli doći. Ponovno je Dominik Smojver bio najbolji u redovima Karlovca.

Moslavina - Sesvete 22-26

Domaćini su vodili cijelo prvo poluvrijeme ali bila je to minimalna prednost. Gotovo nevjerojatno zvuči da su u prvom poluvremenu obje momčadi tek u jednom navratu zabile dva gola za redom. Moslavina je tjerala Sesvećane na maksimalno zalaganje i pružili su im jako tešku utakmicu. Momčad Igora Vorija slomila je Moslavinu tek u posljednjih 15 minuta i došla do zasluženih bodova. Patrik Hršak zabio je osam golova za Sesvete, a Filip Perić imao je 13 obrana.

Liga B

Ktc - Poreč 22-29

Križevčani su produljili svoj niz na šest utakmica bez pobjede. Iskupljenje su tražili protiv Poreča, a tako su se malobrojni usrećili. KTC je trebao ovu pobjedu kako bi održali nadu za plasman u Ligu za prvaka. U prvom poluvremenu gledali smo zanimljivu utakmicu i na predah se otišlo s 13-12 za Poreč. U drugom poluvremenu Poreč preuzima kontrolu nad utakmicom i na pogon obrane dolazi do pobjede. Lucijan Krajcar zabio je deset golova za Poreč.

Spačva Vinkovci - Metković 30-27

Spačva je imala kontrolu nad rezultatom cijelo prvo poluvrijeme i povremeno imala vodstvo od tri razlike. U 27. minuti Metković dolazi do vodstva, ali Vinkovčani vraćaju utakmicu u svoju korist i na odmor odlaze s rezultatom 17-16. Prednost je osim jednog izjednačenja (18:18), stalno bila na strani domaćina. Osjetnija je nastala između 35. i 46. minute kada su domaći rukometaši napravili seriju od 5-1, i tako pobjegli na plus četiri ( 23-19). Spačva u tom periodu odlazi i na prednost od sedam razlike, a Metković na kraju smanjuje na prihvatljivih 30-27. Sandro Kolar skupio je 13 obrana na golu Spačve, a Vlado Matanović zabio je osam golova.

Ribola Kaštela - Rudar 21-31

U derbiju začelja Rudar je bezbolno došao do pobjede. Rudar je bolje otvorio utakmicu, ali Kaštela je vrlo brzo preuzela vodstvo. Držali su prednost do kraja prvog poluvremena, a tada ponovno Rudar okreće utakmicu. U nastavku se očekivala prava borba, ali Rudar je vrlo brzo sve riješio. Kaštelani su se raspali u posljednjih deset minuta i Rudar uvjerljivo slavi. Vladimir Gošić imao je deset obrana, a Tomislav Grgečić zabio je deset golova.

Momčad 10. kola Premijer lige