Prekrasna gesta iz Međimurja. Igralište u Jurovcu nosit će ime preminulog Nikole Pokrivača...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Nogometni klub Bratstvo iz Jurovca organizira svečano otvaranje obnovljenog parka koji će nositi ime Nikole Pokrivača. Sve će uveličati Nikolina obitelj te uzvanici iz HNS-a i županije

Nogometni klub Bratstvo Jurovec iz Međimurja odlučilo se za prekrasnu gestu. Naime, 23. kolovoza svečano će otvoriti novi sportski park koji će nositi ime tragično poginulog hrvatskog reprezentativca Nikole Pokrivača koji je u Bratstvu iz Jurovca napravio svoje prve nogometne korake.

Zagreb: U Dinamovu Fan shopu otvorena knjiga žalosti za Nikolu Pokrivača
Zagreb: U Dinamovu Fan shopu otvorena knjiga žalosti za Nikolu Pokrivača | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako najavljuju, svečanom otvorenju "Sportskog parka Nikola Pokrivač" prisustvovat će savjetnik za sport predsjednika Republike Hrvatske, Tomislav Paškalin, predstavnik HNS-a Zorislav Srebrić te župan Međimurske županije Matija Posavec. Također, bit će prisutna i obitelj Nikole Pokrivača, a njegova kćer otkrit će spomen ploču u čast bivšem hrvatskom nogometašu. Nakon svečanosti dogovoreno je nekoliko prijateljskih utakmica, a onda će krenuti i glazbeni program.

KRAJEM KOLOVOZA Više od igrača, čovjek i prijatelj: NK Vojnić 95 najavio turnir u sjećanje na Nikolu Pokrivača
Više od igrača, čovjek i prijatelj: NK Vojnić 95 najavio turnir u sjećanje na Nikolu Pokrivača
EMOTIVNI JERKO LEKO VIDEO Kum se oprostio od Pokrivača: Gledam naše slike. Na svakoj ima onaj svoj osmijeh
VIDEO Kum se oprostio od Pokrivača: Gledam naše slike. Na svakoj ima onaj svoj osmijeh

Nikola Pokrivač poginuo je 18. travnja 2025. godine u prometnoj nesreći u Karlovcu. On i nekoliko njegovih suigrača vraćali su se s treninga kada je došlo do sudara nekoliko osobnih automobila. Kako je u priopćenju navela policija, do sudara je došlo jer jedan auto pretjecao preko pune linije. Od Nikole su se oprostili brojni hrvatski nogometaši i njegovi prijatelji, a sada je i njegov prvi klub dao omaž njegovoj karijeri.
 

