Premijera filma Splitsko zlato o Toniju Tomasu: Formula uspjeha je puno i pametno trenirati...

Splitski HNK će 5. svibnja zasigurno biti pun, toga se dana naime održava premijera filma redateljice Irene Škorić o "splitskom zlatu", o pokretaču, treneru, izborniku , o prvom imenu hrvatskog taekwondoa Toniju Tomasu.

Priča je to o čovjeku koji je dvije trećine godine izvan rodnog Splita. Sve je podredio sportu i uspjehu: obiteljski život, slobodne dane, rođenje djeteta, dječje rođendane, pa čak i pogreb bake. Sa sestrama Zaninović ima posebnu vezu. Njihov poseban odnos, kumstvo i prijateljstvo jedna je od glavnih premisa ovog filma u kojem će se premijerno otkriti puno toga “nepoznatoga o poznatom”...

- Toni je dokaz kako se skromnošću i radom može iz Hrvatske, iz splitske Radunice, napraviti jedna dobra i velika priča, i zato je odmah osvojio cijelu našu filmsku ekipu. A i sam zna kazati kako je "formula uspjeha puno trenirati, ali ne samo puno, nego i pametno"... Iznenadila me Tonijeva požrtvovnost i apsolutna posvećenost poslu, i to što je jedan od najtrofejnijih trenera u hrvatskoj povijesti, a za to široka javnost nažalost ne zna - izdvojila je neke od dojmova tijekom i nakon snimanja Irena Škorić, scenaristica i redateljica i ovog trećeg po redu vrijednog dokumentarnog filma iz istog serijala kojemu je puni naziv: Legende sporta - nepoznato o poznatima: Toni Tomas "Splitsko zlato".

Zagreb: Matea Jelić i Tonči Stipanović sportaši su godine po izboru HOO-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U filmu smo saznali najzanimljivije detalje iz njegovog života, slušali o putu do uspjeha, strahovima, strastima, neuspjesima, ljudima koji su iza kulisa bili zaslužni za njihov uspjeh. O tome kako je sam s 19 godina osnovao Taekwondo klub Marjan, kako je u osnovnoj školi maštao da sudjeluje na otvorenju Olimpijskih igara i snu o zlatnoj olimpijskoj medalji. Odgovore i interpretacije potražili smo u Drinovcima, Splitu i Zagrebu. I to s ljudima koji su se godinama skrivali od fokusa medija, članovima njegove obitelji, sadašnjim i bivšim taekwondoistima. Zanimljivo je da Toni trenira je i jednu od najuspješnijih svjetskih taekwondoistica svih vremena Jade Jones, pa i ona sudjeluje u filmu…

Nakon iznimno uspješne i gledane prve epizode o legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću (2022.), potom i druge o Nikoli Braliću i braći Sinković (2023.), ova treća rezervirana je za splitskog stručnjaka, hrvatskog taekwondo izbornika, koji je u 43 godine svojeg života osvojio u svjetskim okvirima sve što se osvojiti može. Nacionalne premijere prva dva filma bile su u Zagrebu, dok će ovaj treći prvi put pred javnosti biti prikazan, što je i razumljivo, u njegovom Splitu, u Hrvatskom narodnom kazalištu 5. svibnja. Činjenica da je uvršten i u popis događanja u okviru obilježavanja Sv. Dujma, zaštitnika grada Splita, daje mu i dodatni značaj.

Rio de Janeiro: Ana Zaninovi? zaustavljena u prvom kolu od Iranke Zenoorin | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Prva asocijacija na spomen Tonija Tomasa je trenerska izvrsnost. Pogledajte samo njegov trofejni životopis: od kluba Marjana, najboljeg u državi, kojeg ponajprije zbog njegovih zasluga i zovu "tvornicom medalja", odnosno "klubom šampiona", pa do reprezentacije iz koje također stižu odličja kao na traci. Svi smo sretni zbog činjenice da je spomenuta natjecateljska uvjerljivost, pomalo nestvarni kontinuitet sjajnih rezultata TKD Marjan, pretvorila splitski klub u svjetski fenomen. A ta veličanstvena kolekcija medalja, koja je s velikih međunarodnih natjecanja premašila i troznamenkastih 100, ima prepoznatljiv trenerski rukopis Tonija Tomasa… Ovaj serijal o velikim hrvatskim trenerima otpočetka ima moju maksimalnu podršku jer siguran sam da će njihove životne priče, ispričane u dokumentarnim filmovima Irene Škorić i njezinih suradnika, ostati i trajan spomenik veličanstvenim sportskim ostvarenjima kojima će se znati diviti i budući naraštaji u našoj domovini - istaknuo je uoči premijere u Splitu predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.

- Nije ga bilo lako slijediti, ali uvijek je znao što je najbolje za nas. Osoba je uz koju smo ostvarile najveće sportske uspjehe - dodala je Ana Zaninović, s kojom se složila i sestra Lucija.:

- Toni nam je uvijek bio sve u jednoj osobi. Prijatelj, učitelj, tješitelj, uzor i oslonac. Mi smo sretne što ga imamo, a Hrvatska što ga preko filma tek može upoznati.

Split: Europska prvakinja u taekwondou Lucija Zaninovi? vratila se u Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Dokumentarni serijal “Legende hrvatskog sporta - nepoznato o poznatima” bavi se našim vrhunskim sadašnjim i bivšim trenerima i sportašima koji su stekli svjetsku slavu. No, ideja je "prvi put na filmu" predstaviti naše poznate asove u svjetlu u kakvom ih šira javnost ne poznaje. Odabrani protagonisti pričaju o najzanimljivijim detaljima svog života, putu do uspjeha, strahovima, strastima, hobijima, neuspjesima, ljudima koji su iza kulisa bili zaslužni za njihov uspjeh. Ideja je pronaći priče koje su mnogima svih ovih godina promakle ili na koje se nisu osvrtali. Baš takve priče sadrže sjajan potencijal za realizaciju jednog ovakvog projekta - naglasila je redateljica i scenaristica Irena Škorić uoči ove svjetske premijere filma snimljenog u suradnji i uz potporu Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog taekwondo saveza, Sportske televizije, produkciju Umjetničke organizacije Noć hrvatskog filma i novih medija, koprodukciju tvrtke Merkur osiguranje d.d., brenda "Aurelia" svježa tjestenina kao domaćina te sponzore premijere Grad Split i Taekwondo klub Marjan.

- U dugoj i bogatoj 56-godišnjoj povijesti taekwondoa u Hrvatskoj, Toni Tomas je najuspješniji trener svih vremena - prisnažio je predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza Anto Nobilo koji je i ranije o Tomasu znao reći:



- On je svjetski fenomen, nismo ni svjesni što je sve napravio. Toni nije samo veliki trener, već i veliki sportski menadžer, podigao je organizaciju i stručni rad kluba na najvišu razinu. Slobodno se može reći, na jednu drugu dimenziju koja je sličnija najuspješnijim nogometnim nego europskim taekwondo klubovima.

Split: Taekwondoašice kluba Marjan | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

O Toniju Tomas je redateljica odgovore i interpretacije potražila od sestara Zaninović, Joška Vlašića, Tonija Kanaeta, Jade Jones, ali i od ljudi koji su se godinama skrivali od fokusa medija. Što se krije iza vrhunskih rezultata sestara Zaninović, Tonija Kanaeta i Matee Jelić? - pokušat će se dati odgovor u filmu od kojega se također očekuju najviše ocjene, baš kao i za prethodne o Blaževiću i Braliću.

- Sportska televizija nastavlja svoj niz “pospremanja” hrvatskih trenera koji su zadužili hrvatski sport u televizijsku produkciju koja na najbolji mogući način govori o njima. Toni Tomas tu sasvim sigurno spada. Hrvatski taekwondo je u zadnjih 20-ak godina iznimno napredovao i Toni je jedan od svjetski priznatih stručnjaka, koji iz dana u dan proučava što se novo događa, kako se poboljšano trenira i kako se radi taktika. Uostalom, pa njegovi rezultati sve govore. Irena Škorić ponovno je dala najbolje od sebe ne bi li iz Tonija u relativno kratkom periodu izvukla ono što doista nismo o njemu znali. Baš zato se isplati pogledati film, jer mnogi će shvatiti koliko je zapravo teško i komplicirano stvarati heroje svojega sporta i olimpijske osvajače medalja kao na traci - istaknuo je glavni urednik Sportske televizije Jura Ozmec, dodajući:

- Toni Tomas je, to je točno, mlad trener, ali se nadam da će i ovaj film dati svima oko njega, a i njemu novu energiju, novu ideju kako ući i u idući olimpijski ciklus. Htio bih se zahvaliti prvo njemu, onda svima koji su pristali ponešto o njemu reći u filmu, posebna zahvala ide Ireni Škorić, ali i svima koji su prepoznali napore HOO-a i Sportske televizije da vječno sačuvamo osobe poput Tonija u televizijskoj arhivi. Uostalom, bez g. Nobila i Hrvatskog taekwondo saveza teško bismo i pokrenuli cijelu priču. Želim svima da uživaju u filmu.

Zagreb: Dodjela priznanja najuspješnijim sportašima Hrvatske 2011. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Splitsko Hrvatsko narodno kazalište će sa svojih 550 mjesta biti pretijesno za sve one koji su željeli svjedočiti premijeri, baš kao što je to bilo u Zagrebu tijekom prethodnih prvih izvedbi filmova o Ćiri Blaževiću i Nikoli Braliću.

- Zahvaljujemo Hrvatskom olimpijskom odboru i Sportskoj televiziji što su po treći put prihvatili da naš brend “Aurelia” svježa tjestenina bude domaćin premijere filma iz serijala Legende hrvatskog sporta autorice Irene Škorić. Nakon filmova o Ćiri Blaževiću i Nikoli Braliću, treneru braće Sinković, autorica je na jedinstven način gledateljima i obožavateljima približila Tonija Tomasa, izbornika i trenera sa čak 131 osvojenom medaljom sa svjetskih i europskih natjecanja te olimpijskih igara. Više od 500 uzvanika iz svijeta sporta, medija te poslovnog i javnog života okupit će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu kako bi zajedno upoznali dosad nepoznatu stranu velikog trenera. U neizvjesnom vremenu u kojem sve češće čujemo loše vijesti, želimo ljude podsjetiti na pozitivne strane života, a hrvatski sport je zasigurno jedna od njih - naglasio je Zoran Šimunić, predsjednik Uprave tvrtke Naše klasje d.o.o.

Uz redateljicu i scenaristicu Irenu Škorić, na realizaciji ovog značajnog 75-minutnog sportskog dokumentarca su radili i montažer Silvije Magdić, snimatelj Raul Brzić te dizajner zvuka Ivica Drnić. Prema riječima redateljice, “cilj cijelog serijala je promocija hrvatskog sporta i upoznavanje šire javnosti s općom sportskom kulturom.”