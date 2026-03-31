BORISLAV MIHAJLOV

Preminula legenda bugarskog nogometa: Bio je kapetan kada su osvojili četvrto mjesto na SP

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Mihajlov je 102 puta nastupio u dresu bugarske reprezentacije što ga je činilo najuspješnijim golmanom u povijesti bugarskog nogometa. Umro je u 64. godini života

Admiral

Legendarni kapetan bugarske reprezentacije i dugogodišnji predsjednik Bugarskog nogometnog saveza Borislav Mihajlov preminuo je u utorak ujutro u Sofiji, prenosi Dsport. Mihajlov je umro u 64. godini života. 

Prošle godine doživio je moždani udar od kada je bio u induciranoj komi. Unatoč skrbi medicinskog osoblja i obitelji, nije se uspio oporaviti. Tragičnu vijest objavio je sin Nikolaj, tražeći poštovanje obitelji u teškim trenucima. 

Mihajlov je 102 puta nastupio u dresu bugarske reprezentacije što ga je činilo najuspješnijim golmanom u povijesti bugarskog nogometa. Ostavio je veliki doprinos u uspjesima generacije koja je došla do četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine. Dvije obrane prilikom raspucavanja penala u četvrtfinalu s Meksikom pamte se kao jedni od najupečatljivijih trenutaka karijere.

Tijekom klupske karijere tri puta je osvojio Bugarski kup s Levskim te je 1986. proglašen najboljim nogometašem zemlje. Kasnije je branio u portugalskom Belenensesu i francuskom Mulhouseu, a onda se vratio u Bugarsku u gdje je nastupao u dresu Boteva prije odlaska u engleski Reading. Kasnije je još nastupao za Slaviju, a karijeru je završio u švicarskom Zürichu.

Od 2000. godine bio je član Izvršnog odbora Bugarskog nogometnog saveza, kasnije potpredsjednik, da bi 2006. bio izabran za predsjednika i ostao na dužnosti sve do 2023. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

