BIVŠI EUROPSKI PRVAK

Preminuo je Davor Komar, najtrofejniji hrvatski paraboćar

Piše HINA,
Preminuo je Davor Komar, najtrofejniji hrvatski paraboćar
Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Davor je tijekom svoje karijere postao prvi hrvatski predstavnik u boćanju na Paraolimpijskim igrama, a 2023. godine u Rotterdamu osvojio je zlato u kategoriji BC4 čime je Hrvatskoj donio povijesni europski naslov, rekao je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić

Bivši europski prvak i najbolji hrvatski igrač boccije Davor Komar umro je u 55. godini.

Komar je rođen u Puli i od djetinjstva je bolovao od mišićne distrofije, a posljednjih više od tri desetljeća proveo je u invalidskim kolicima.

Međutim, to ga nije spriječilo da se bavi sportom. Bio je prvi hrvatski predstavnik u bocciji na Paraolimpijskim igrama u Tokiju, a nastupio je i u Parizu gdje je ostao korak do brončane medalje u kategoriji BC4.

Prije dvije godine je na Europskom prvenstvu u Rotterdamu osvojio naslov europskog prvaka što je bila prva medalja za Hrvatsku sa EP-a u bocciji u povijesti hrvatskog parasporta. Jedno od posljednjih natjecanja na kojim je sudjelovao bilo je Europsko prvenstvo u srpnju u zagrebačkoj Areni.

Zagreb: Hrvatska paraboćarska reprezentacija vratila se s Europskog prvenstva u Rotterdamu
Zagreb: Hrvatska paraboćarska reprezentacija vratila se s Europskog prvenstva u Rotterdamu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Bio je član Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije "Istrijana", a trenirao ga je proslavljeni hrvatski boćar Valter Ivančić. U karijeri je osvojio više od 100 medalja s međunarodnih i domaćih natjecanja, a više od 20 puta je bio prvak Hrvatske.

Komar je bio dobitnik brojnih priznanja, plaketa i nagrada, bivši je predsjednik Udruge distrofičara Istre, bio je vijećnik u skupštini Istarske županije, predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Istarske županije...

- S tugom smo primili vijest o preranoj smrti Davora Komara, istaknutog hrvatskog paraolimpijca, europskog prvaka u boćanju i simbola predanosti i ustrajnosti. Davor je tijekom svoje karijere postao prvi hrvatski predstavnik u boćanju na Paraolimpijskim igrama, a 2023. godine u Rotterdamu osvojio je zlato u kategoriji BC4 čime je Hrvatskoj donio povijesni europski naslov, te je bio najtrofejniji hrvatski boćar. Davor je svojim sportskim uspjesima, predanošću i životnom energijom ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom parasportu te će ostati zapamćen kao istinski uzor i motivacija mnogima. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima, sportskim kolegama i svima koji su ga poznavali - kazao je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić.

