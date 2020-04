Preminuo je legendarni igrač Dinama i otac Igora Jovićevića

Dinamo je na Veliku subotu objavio tužnu vijest. U 68. godini života je nakon duge i teške bolesti preminuo bivši igrač 'modrih' i otac trenera Dinama II Igora Jovićevića, Čedomir Jovićević.

Čedo Jovićević rođen je 14. lipnja 1952. godine na Cetinju u Crnoj Gori, prve nogometne korake načinio je u tamošnjem Lovćenu, a u Dinamo je došao 1972. na poziv tadašnjega trenera Dražana Jerkovića. S plavima je osvojio i (ne)priznati naslov prvaka 1979. godine, naslov koji je sudskom odlukom pripao Dinamu, ali je u arhivu i dalje pripisan Hajduku. Nastupio je i u sezoni kad su plavi dohvatili naslov prvaka 1982. Osvojio je i pokal pobjednika Kupa 1980. kao i Balkanski kup 1977.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Dinamu je igrao od 1972. do 1982., a okušao se i kao pomoćni trener od 1989. do 1991.

- Zvali su me iz brojnih klubova, obećavali 'kule i gradove', nastojali me mamiti raznim pričama, ali ja sam još ranije dao svoju riječ Dražanu Jerkoviću, obećao sam mu da ću doći u Dinamo i to je za mene bila – svetinja - govorio je Jovićević kada je došao u Dinamo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Čedu pamtimo kao standardnoga desnog braniča u sedamdesetima, u Dinamu je igrao cijelo desetljeće, upisao čak 390 nastupa, kasnije trenirao mlađe uzraste, a svoju ljubav prema plavoj boji prenio je i na cijelu obitelj. “Dinastija” Jovićević maksimirskom se klubu proteže na tri generacije. Njegov sin Igor aktualni je trener Dinama II i nekadašnji “plavi wunderkind” koji je karijeru nastavio u madridskom Realu. Na sceni je i predstavnik najmlađeg naraštaja: Filip je trenutačno član udarne postave Dinama II.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Zanimljivo je da je obitelj Jovićević, gledajući po ulozi u momčadi, “prošarala” cijeli teren: Čedo je bio lijevi branič, Igor playmaker, dok je Filip desno krilo. Štoviše, Igorov najmlađi sin Marcos je – vratar.