Preminuo je legendarni trener koji je stvorio Agassija i Majoli

Legendarni teniski trener Nick Bollettieri (90) preminuo je nakon duge i teške bolesti, prenose američki mediji.

Bollettieri je u svojoj poznatoj teniskoj akademiji na Floridi trenirao brojne slavne tenisačice i tenisačice među kojima je bila i bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli. Tamo je provela nekoliko godina, a Bollettieri je tamo trenirao legende poput Andrea Agassija, Marije Šarapove, Monike Seleš, Mary Pierce.

Bollettierijeva obitelj ranije je objavila da je imao problema s infekcijom bubrega te da se pripremaju na njegov odlazak.

Američki teniski trener nije bio posebno dobar tenisač te je samo igrao u srednjoj školi, ali tijekom proteklih desetljeća pomogao je u razvoju brojnih vodećih tenisača.

Bollettieri je diplomirao filozofiju na koledžu Spring Hill u Mobileu (Alabama), a kasnije je služio u američkoj vojsci, gdje je stekao čin poručnika. Trenersku karijeru započeo je u Portoriku 1968. godine, a deset godina kasnije je otvorio akademiju Bradentonu na Floridi.

"Bio je jedinstven. Hvala ti na znanju koje si mi pružio i svemu što si me naučio tijekom godina koje sam provela u akademiji. Bio si mi prava inspiracija. Učio si me da nikada ne odustajem, čak i kada je bilo najteže te da uvijek gledam s pozitivne strane, a to je nešto čime se uvijek vodim u životu. Nedostajat ćeš. Volim te i hvala ti za sve", napisala je Iva Majoli.

